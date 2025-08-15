新北車掃大陣仗　黃國昌：沒必要連結2026

民眾黨主席黃國昌在新北市議會前啟動“核三延役公投大車掃”。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月15日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席黃國昌日前表態參選2026新北市長，15日立刻從新北市板橋區的新北市議會前啟動“核三延役公投大車掃”，政治意味不言可喻。不過，黃國昌受訪時則表示，沒必要過度連結2026新北市長選舉，從新北市議會出發，象徵政治人物面對民意必須謙卑。



黃國昌也不忘催動民眾黨擅長的年輕選票說，最重要的是大家都出來投票、18歲以上的年輕人通通都有投票權，年輕一代一起決定台灣的未來，這是此次公投案最重要的意義。



黃國昌隨後頂著32度豔陽高照的天氣，站上宣傳吉普車，浩浩蕩蕩地啟動6台車輛組成的全台大車掃，一路上不停地向民眾鞠躬、揮手致意，比著OK個手勢，宣傳核三延役OK。



台灣民眾黨15日召開“核三延役公投大車掃”啟動記者會，民眾黨主席黃國昌、新北市議員陳世軒、新北市黨部主委周台竹、黃國昌板橋區主任林子宇、黃國昌三蘆區主任周曉芸、黃國昌中永和區主任陳怡君、黃國昌汐止萬金區主任陳語倢等人出席。



黃國昌表示，823最重要的就是核三延役公投，我們希望鼓勵更多民眾一起決定台灣能源發展的未來，台灣能源重要政策沒必要跟2026新北市長選舉做過度連結。當然，新北市是他的責任區，選擇從新北市議會出發，象徵的意義是任何政治人物面對民意都需要謙卑。

