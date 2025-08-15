軍購無法平衡貿易逆差　顧立雄：商購少

顧立雄接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月15日電（記者 黃筱筠）台美關稅談判仍進行中，美國媒體報導特朗普政府在過程中計劃敦促台灣增加軍費。台“國防部長”顧立雄今天受訪說，對外還是軍購為主，衹有相當少的部分是商購。



“外交部政務次長”陳明祺昨天在“立法院”“外交及國防委員會”表示，若是透過美國軍售管道，是不算在台美貿易額中，商售才算，而台灣採購武器裝備的狀況是美國直接軍售大於商售。



“立法院”今天邀請“行政院長”卓榮泰提出“新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0執行成效專案報告”並備質詢。



媒體詢問經貿辦公室提到美國武器商售有記錄貿易額，對美軍購商購佔多少比例？顧立雄僅說，大部分還是軍購。衹有相當少的部份是商購，但我們分成分台灣委制與國外商購，所以如果就國外，不講台灣委制的話，國外商購的部分，跟軍購比起來，商購的比例還是相當小，大部分都是軍購。



陸委會副主委兼發言人梁文傑14日宣布，禁止中央、地方政府人員、曾任“國防”外交、大陸事務或與“國安”相關人員赴陸參與9月3日閱兵與相關活動，違者將依法懲處。



顧立雄表示，根據兩岸人民關係條例9之3條，針對少將以上做約制。如果還在赴陸管制期間，要經過許可，所以不可能會赴陸。已經超過管制期限者，如果已經說明了，參加中共九三閱兵違反9之3條，我們就會依照相關規定處置。