呂秀蓮建議賴辭黨魁　王世堅：她看法是對的

王世堅認為呂秀蓮很多看法是對的。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月15日電（記者 黃筱筠）呂秀蓮昨天建議賴清德辭民進黨主席，恐重演過去被冠上“9%“總統”的歷史。民進黨“立委”王世堅今天受訪表示，呂秀蓮很多看法其實是對的，但我們都只是建言，希望獲得尊重、採用，最後決定權在當事人身上。



呂秀蓮昨天在中天新聞政論節目“新聞千里馬”表示，近期數份民調都顯示，賴清德“總統”的支持度已降至上任以來新低，甚至有數據低於3成，時間不會等人，人民的耐心與信心正在流失，呼籲執政團隊把握時間推動改革，若賴清德能辭去民進黨黨主席，轉型為全民“總統”，有望迅速提升民調。



王世堅表示，非常尊重呂秀蓮很多看法，現在國事如麻、黨務如麻，此時此刻尊重賴清德的決定。他也認同說，呂秀蓮很多看法其實是對的，但我們都只是建言，希望獲得尊重、採用，最後決定權在當事人身上。



民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤則說，呂秀蓮的意見，我們來參考，我們也會認真的來感謝，願意提供不同意見的前輩夥伴們，那至於這到底是不是合理可行，大家都可以去做更多的思考跟判斷。



吳思瑤也說，她個人認為執政黨現在要做的是趕快重整步伐，整隊再出發，行政部門當然可能會面臨人事改組，再一次說希望這是讓社會有感的改組，趕快讓“行政院”藉由人事的改組，讓政策更強勁，讓整個團隊的合作更能夠有利。