連賢明：台想降關稅　須大開放大投資大採購

中評社台北8月16日電（記者 黃筱筠）對美關稅主談判鄭麗君揭露台美談判必考題——美規車、農產品、輸入許可制都在列，未來如果要持續調降關稅，這些領域是否會開放？中華經濟研究院長連賢明接受中評社訪問指出，你談到比較好的東西，就要付出不一樣的代價。一定朝向大投資、大採購、大開放市場。不太可能兩手空空去談，然後說你是好朋友，特朗普不是這種人。



連賢明強調，“而且台灣其實是比其他國家不利，因為我們沒辦法直接跟特朗普談。這個其實是蠻不利的。”



連賢明美國波士頓大學經濟學博士，曾任政治大學財政學系特聘教授、政治大學台灣研究中心執行長、政治大學創新國際學院副院長、台灣大學經濟系合聘教授、“中央研究院”經濟所合聘研究員、“國科會”科技民主與社會研究中心副主任。



主談判鄭麗君提到未來關稅談判爭取希望在20%上面繼續調降，也要爭取不要疊加關稅，但以疊加是原則，非疊加計算是例外的原則下，未來談判可能會在觸及哪方面的讓步？可能要求台灣增加投資美國超過4千億美元嗎？



連賢明說，看看韓國、日本、歐盟，其實都是幾千億美金的投資。台灣當然可以說不想投資，那可能就要面對比較高的稅率，這就是一個現實。一旦台灣需要比較低的稅率，必需增加對美國投資、採購，或者就是要完全開放市場。



他強調，特朗普不可能給台灣什麼特定的優惠，你講“台美關係好”，但好朋友有不同層次，有些人是可以跟你吃飯，有些人是晚上跟你喝酒，有些人是半夜三、四點會接你的電話。那你在台美關係好是哪一種好？台灣又沒有像日本、像韓國一樣駐軍，又不像以色列一樣，為了美國打仗。所以台美關係的好，不過人家就是跟你吃飯而已。

