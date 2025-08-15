賴清德紀念終戰　許宇甄批替侵略者擦脂抹粉

賴清德15日在臉書談到二戰歷史，發文僅提終戰，卻不提抗戰。（賴清德臉書） 中評社台北8月15日電／今天是抗戰勝利80周年紀念日，今年也是台灣光復80周年，賴清德在臉書發文紀念二戰終戰80周年，卻未提對日抗戰勝利。中國國民黨籍“立委”許宇甄痛批，8月15日是中華民國“抗戰勝利日”，不是“終戰日”。賴清德身為“中華民國總統”，卻引用戰敗國日本的史觀，把抗戰勝利日改成侵略戰敗後的“終戰日”。這不只是自我矮化，更是在替侵略者擦脂抹粉，侮辱了8年浴血奮戰、為國捐軀的國軍將士英靈。



1945年8月15日為二戰期間，日本昭和天皇廣播“終戰詔書”宣告戰爭結束。同日，中華民國國民政府軍事委員會委員長蔣中正發表“抗戰勝利告全國軍民及全世界人士書”。



賴清德15日在臉書談到二戰歷史，發文僅提終戰，卻不提抗戰。賴在文中分享故事，“二戰結束後幾周，一架載著美國、澳洲、荷蘭等盟軍被釋放戰俘的軍機，因颱風墜毀在嘉明湖一帶，全員不幸喪生。當時，前往救援的團隊，成員包括當時的日本憲兵與警察，原住民以及包含閩南、客家族群在內的台灣人，一同上山搜救，卻因惡劣天氣不幸罹難。這場空難與山難被稱為“三叉山事件”。賴被批美化日本。



許宇甄指出，賴清德在臉書高喊“團結必勝、侵略必敗”，看似正能量滿滿，實則空洞虛偽。他所謂的“團結”，只是排除異己的政治動員。他所反對的“侵略”，也是選擇性的譴責。民進黨口中“團結”，其實是用“不愛台灣”、“雜質”等標籤去分化社會、撕裂台灣。賴在“團結第二講”甚至公然喊出“打掉雜質重新再來”的分裂語言，徹底背離了團結的真實意義。



許宇甄批評，二戰的教訓告訴世人，姑息退讓會助長侵略。但和平絕非靠口號與姿態，而是需要務實行動與冷靜判斷去維護。然而在民進黨執政下，兩岸關係急凍、對話中斷、軍事風險節節升高，賴清德卻沉迷於“抗中保台”的單一敘事。把複雜的國際局勢簡化為非黑即白的二元對立，刻意忽略長年拒絕與對岸建立有效溝通及對話機制，才是當下台灣面臨最大風險之一。

