洪秀柱：正視歷史　兩岸才能開創和平未來

洪秀柱參加“抗戰勝利與台灣光復80周年紀念”圖片展開幕式。（照：洪秀柱臉書） 中評社台北8月15日電／今天是抗戰勝利80周年紀念日，前中國國民黨主席洪秀柱在臉書發文表示，抗戰的勝利，離不開當年國共合作的歷史時刻，更不能抹去國民革命軍在正面戰場浴血奮戰的事實。這段歷史，是全體中國人共同的記憶，是我們今天和平生活的基礎。唯有正視歷史、共同承擔，兩岸同胞才能攜手開創和平與復興的未來。



洪秀柱今天上午出席“抗戰勝利與台灣光復80周年紀念”圖片展開幕式，隨後在臉書發文表示，今年是日本宣布無條件投降、世界反法西斯戰爭與中國抗日戰爭勝利的第80周年。我們在此慎終追遠、追念先烈，不僅是為了不忘歷史的傷痛，更是為了傳承中華民族不屈不撓的精神與對自由、和平的堅持。



洪秀柱說，八十年前，整個中華民族面臨亡國滅種的巨大危機。無論南北、無論省籍黨派，千千萬萬的中華兒女挺身而出，以血肉之軀抗擊強敵。自東北爆發九一八事變，歷經十四年艱苦卓絕的奮戰，終使日寇投降，保住了中華民族的根本命脈，也奠定了中華民國作為聯合國創始會員國的國際地位。



洪秀柱指出，這場戰爭不只是軍事的勝利，更是民族精神的凝聚。抗戰的勝利，離不開當年國共合作的歷史時刻，更不能抹去國民革命軍在正面戰場浴血奮戰的事實。這段歷史，是全體中國人共同的記憶，是我們今天和平生活的基礎。



洪秀柱說，回顧殘酷的歷史，我們無法忘懷！尤其日本至今尚未對那段慘無人道的暴行致歉！但我們不為仇恨而紀念歷史，而是為了記取教訓、珍惜和平。今日的台灣，仍處於複雜動盪的國際情勢中。面對外侮、堅守民族尊嚴，復興中華文化，是我們這一代人的責任。對於三千五百萬為國捐軀的英靈，我們要敬之、記之，更要行之。



洪秀柱表示，歡迎並樂見民進黨政府，盡速、盡快、心甘情願地舉辦相關紀念活動，以國家名義向先烈致敬。這不僅是政治立場的問題，更是全體中華兒女對歷史、對和平的共同承諾。



洪秀柱也呼籲全體民眾，踴躍參加紀念活動，不論是在台北、在高雄，還是在任何有紀念儀式的地方，讓我們高聲齊唱抗日愛國歌曲，如《台灣光復紀念歌》，讓歌聲響徹雲霄，讓後人聽見八十年前的吶喊與八十年後的自豪。



最後，洪秀柱強調，讓我們在紀念中團結，在歷史中前行。唯有正視歷史、共同承擔，兩岸同胞才能攜手開創和平與復興的未來。

