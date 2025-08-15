朱立倫談抗戰勝利　強調歷史不能扭曲

國民黨主席朱立倫。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月15日電（記者 張穎齊）前台灣大學校長管中閔主辦策畫“抗戰勝利與台灣光復80周年紀念”圖片展今日舉行開幕式，中國國民黨主席朱立倫致詞指出，歷史不容遺忘，歷史更不能扭曲，抗戰8年是由蔣中正委員長、由中國國民黨領導，這個歷史事實不容扭曲。蔣中正是蔣萬安的曾祖父。



中國國民黨籍台北市長蔣萬安則表示，今天的“中華民國”面臨區域衝突，但心向和平，不能忘記和平是用血淚換來的，多少前輩先人用生命付出、負重前行，才有台灣今天的安定繁榮。



“抗戰勝利與台灣光復80周年紀念”圖片展開幕式15日在台北市政府一樓中庭舉行，與會人士包括，前台灣大學校長管中閔、中國國民黨主席朱立倫、前主席洪秀柱、台北市長蔣萬安、前“交通部長”葉匡時、新黨副主席李勝峯、退役上將陳鎮湘、彭進明、李喜明，以及新黨副主席李勝峰、前“立委”李復甸、中華戰略學會理事長李本京、前“行政院”祕書長陳威仁等約300人。



管中閔說，中華民國抗戰8年，奮勇不懈，因此台灣光復，今年這80週年日子，不能忘記，不能抹滅，要把這段歷史記憶留給下一代。歡迎大家來台北市府看這些珍貴歷史照片畫面。



蔣萬安會前被問是否支持國民黨主席朱立倫連任？還是支持國民黨籍台中市長盧秀燕、前台北市長郝龍斌參選？蔣萬安笑而不答。蔣萬安隨後與朱立倫、洪秀柱等人握手寒暄，洪秀柱更稱讚蔣是小帥哥、朱是老帥哥。主持人也多次提到蔣萬安就是今天抗戰光復紀念活動主角蔣中正的曾孫。



蔣萬安致詞表示，8年抗日戰爭，大小戰役超過4萬場，國民政府寧死不降的精神，獲得最終勝利，但傷亡人數達萬萬人，這是不容抹滅的歷史事實。國軍奮戰的軍魂就是團結，黃埔的精神就是“韌性”。

