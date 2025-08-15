稱終戰遭媒體批是媚日　陳儀深抱屈說不公平

台“國史館”舉行《蔣中正日記》（1937-1947年）新書發表座談會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月15日電（記者 黃筱筠）台“國史館”今天舉行《蔣中正日記》（1937-1947年）新書發表座談會，由於今天是815抗戰勝利80周年，台“國史館”長陳儀深今天致詞提到，這幾天“國史館”紀念活動見報後，立刻有某些媒體、網民等批評我們使用“終戰”是一種媚日的態度，不直接用“抗戰勝利”是在迴避或曲解歷史，這樣只看標題就攻擊，雖然反映了社會分歧、政治對立的現實，但我們認為是不必要、對我們也是不公平的。



陳儀深說，他父親是雲林鄉下的農夫，在日治時期曾經去南洋當軍伕，所幸因眼疾提早回來台灣，林內鄉有多位軍伕沒這麼幸運、死在南洋；他從1950年代出生到60年代成長過程中，常聽到家父使用“日人時代”、“降伏”以後如何如何，起初他以為他講的和我們在學校講的一樣是“光復”以後如何如何，因為台語發音類似，日語發音也是類似。事實上“降伏”是站在日本人的立場說話、“光復”是站在中國人的立場說話，實在南轅北轍。



他表示，這是生命經驗不同使然，應該互相尊重。何況今天很多人習慣講的“終戰”，字面意義就是戰爭結束（the end of the war），算是中性的意涵。



陳儀深說，若要問他個人的意見，當然認為日本從1931年就開始的侵略中國是不對的，那是從幕府末年到明治時期日本思想界對中國的認識，從敬畏、學習到輕蔑、歧視的轉變，那是明治政府、戰前政府對內壓制臣民、對外藉著“戰爭”這種國家暴力推動殖民統治、奴役別的民族所造成的結果。



他指出，“國史館”今天開始的〈亮光與暗影：1945前後的台灣重要史料微型展〉就是想要處理這個：當時台灣一方面有不少知識分子因結束日本殖民統治而歡欣、而歡迎祖國，接受“光復”的說法，另方面因“中華民國”政府缺乏現代性，粗魯接收、治理失能，不到一年半就發生二二八事變，展覽中有一節標題是“融入與扞格”。



“國史館”日前表示，適逢第二次世界大戰結束80周年，特別規劃3項不同形式活動，15日至17日為期3天的“中日戰爭到終戰接收學術研討會”，搭配“亮光與暗影：1945年前後的台灣重要史料微型展”開幕，及與台灣文獻館共同舉辦6場講座，與民眾共同回顧與省思此一關鍵年代歷史。



今天“國史館”邀請美國俄亥俄州哥倫布市首都大學潘佐夫教授（Alexander V. Pantsov）進行主題演講〈1937-1947年的蔣中正與史達林的關係：《蔣中正日記》的新啟示〉，隨後，將播放紀錄片《破曉時分：抗戰勝利與受降》之精華剪輯，並舉行本館開發建置的“歷任總統資料庫”使用人次破百萬留言回饋活動的頒獎儀式。