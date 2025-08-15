紀念抗戰勝利　管中閔、陳鎮湘盼兩岸和平

前台灣大學校長管中閔接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月15日電（記者 張穎齊）前台灣大學校長管中閔主辦的“抗戰勝利與台灣光復80周年紀念”圖片展15日揭幕。管中閔、退役上將陳鎮湘均向中評社說，透過活動，要感念和平的重要，也是向對岸表達兩岸和平交流的基礎。



管中閔、陳鎮湘15日赴台北市政府出席活動，會前接受中評社訪問。



管中閔表示，他這次辦這場活動，主要是針對紀念抗日作戰80周年勝利，這是屬於所有中國人民的保貴記憶，也要讓台灣人知道，台灣從被日本殖民後，光復的重要意義。如今兩岸雙方若願意討論抗戰後所帶來的和平，那將會是兩岸雙方和平對話的基礎，這就是他辦此活動、要傳遞的訊息。



至於傳出中國國民黨籍台北市長蔣萬安將於9月25日赴上海進行雙城論壇交流，是兩岸目前唯一官方和平對話交流管道？管中閔笑說，他無法去說蔣萬安，他就自己今天辦這場活動，表達兩岸和平交流之意。



現年82歲，曾任陸軍總司令、“國防大學”校長的陳鎮湘則表示，他認為兩岸和平交流、蔣萬安的雙城論壇和平對話，都是很正常的事，也是好事，基本上要有交流，才能相互瞭解，並保持適當的和諧。看看全球，哪怕是交戰、或曾交惡的國家都要交流，比如美國總統特朗普、俄羅斯總統普京就要會晤交流了，特朗普都想盡辦法，那台灣若拒絕兩岸交流，會是很愚昧的事。



陳鎮湘說，知己知彼才能百戰不殆，既不知己、又不知彼，要怎瞭解對方的戰略？另外也請“中央政府”不再想想做些阻撓兩岸交流的事，這很沒必要，大家都很清楚，是非公道自在人心，看看媒體上也有很多人都表達正義之聲。兩岸要和平，不要武力。