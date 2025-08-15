邱佩琳開心推廣基隆鎖管季　撇出庭柯案陰霾

民眾黨籍基隆市副市長邱佩琳。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆8月15日電（記者 張穎齊）基隆市政府15日下午舉行2025基隆鎖管季記者會，台灣民眾黨籍基隆市副市長邱佩琳出席。邱佩琳12日因民眾黨前主席柯文哲的京華城案被傳喚作證，一度哽咽淚崩。今日被問到心情如何？邱回應已平常心，現在專心推廣基隆的鎖管季。



柯文哲因涉京華城和政治獻金等案，目前遭到羈押禁見中。根據台北地檢署起訴書指出，信義房屋董事長周俊吉妻子周王美文、中國國民黨籍基隆市長謝國樑母親謝林曼麗、文華東方董事長林命群等3人向民眾黨各捐200萬元新台幣，並由邱佩琳經手轉交給柯文哲，而相關捐款也被柯文哲紀錄在個人隨身碟內的Excel檔。



台北地方法院12日審理政治獻金案傳喚邱佩琳，針對在偵查中被《鏡週刊》社長裴偉找去採訪一事，邱佩琳在回憶相關內容時，一度情緒激動，哽咽落淚。



邱佩琳15日在基隆市政府出席2025基隆鎖管季記者會，會後被問到心情如何？邱佩琳說很好、平常心，專心市政、推廣鎖管季。



邱佩琳致詞說，鎖管季將於24日在碧砂漁港舉行，從白天到晚上，活動集結80攤海味市集、鎖管免費試吃、海洋手作DIY、人氣卡司舞台演出與經典夜釣體驗。鎖管季不只是一場漁業慶典，更是基隆海洋文化的驕傲，在基隆可吃到最鮮美的小卷，還能親自參與刺激的夜釣活動，共同守護這片珍貴的海洋資產。



與會還有基隆市政府產業發展處長蔡馥嚀、基隆區漁會理事長簡建輝、民進黨籍基隆市議長童子瑋秘書楊文河。



蔡馥嚀表示，今年市府持續與基隆區漁會攜手合作，除了提供現撈小卷免費試吃外，現場還將有漁會家政班帶來的發光鎖管舞蹈，以及八斗子社區發展協會的趣味食漁教育講座，讓大小朋友在享受美味的同時，也能增加海洋知識。