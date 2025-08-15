黃國昌不談藍主席選舉　肯定盧秀燕穩定軍心

民眾黨主席黃國昌到台中市豐原區車隊掃街，宣傳核三延役公投案。（中評社 方敬為攝） 中評社台中8月15日電（記者 方敬為）台灣民眾黨主席黃國昌今天宣布啟動“公投大車掃”行動，下午來到台中市豐原區，宣傳823同意核三廠延役公投。對於國民黨主席改選，台中市長盧秀燕動態備受關注，是否為藍白合的變因？黃國昌受訪表示，他不評論藍營黨務，但盧秀燕在過去一段時間確實扮演了“穩定軍心”的角色。



黃國昌15日下午到台中市豐原區車隊掃街，宣傳核三廠延役公投案，下午3點從民眾黨台中市黨部主委陳清龍服務處出發，預計下午4點與國民黨籍“立法院副院長”江啟臣合體，助江反罷免。黃國昌與江啟臣的妻子劉姿伶、陳清龍一同登上宣傳車掃街。



針對台中市長盧秀燕參選國民黨主席與否對藍白合作的影響，黃國昌受訪表示，他相信國民黨是一個很有紀律的政黨，黨主席選舉會按照制度完成改選，民眾黨作為友黨不適合過度評論藍營黨內事務，但他相信國民黨人才濟濟，特別是盧秀燕市長，在過去的這段時間當中，不管是面對726的大惡罷，還是這一次823民進黨不知悔改繼續推動的7席藍委罷免案，盧秀燕都扮演了穩定軍心，守護台中的任務，值得肯定。



黃國昌痛批民進黨並沒有從726大罷免失敗的結果中悔悟，還要繼續823沒有正當性的惡意罷免，台中有3位資深委員面臨罷免挑戰，這些委員的問政成績是有目共睹，尤其江啟臣副院長更是學養俱優，從東吳政治系教授踏入政壇，現在擔任“立法院”的副院長，協助韓國瑜院長處理院內事務，在“國會外交”這一塊也充分的展現其專業性，這樣的委員沒有被罷免的理由。



黃國昌號召民眾823出門投票，罷免案票投“不同意”，公投案投“同意”為台灣爭一口氣。大家不要擔心會混淆，只要記得一張票投5個字“不同意罷免”另一張票投2個字“同意”，就不會投錯票。