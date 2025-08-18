葉匡時：台灣應分散市場　不能集中美國

前“交通部長”葉匡時接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月18日電（記者 張穎齊）美國對台灣課徵20%關稅，還要疊加原有稅率，引起產業恐慌。前“交通部長”葉匡時接受中評社訪問表示，台灣處境艱鉅，隨著對美貿易被課重稅，兩岸貿易量也下降，台灣不能只看美國，大陸也是重要市場，大陸、歐洲皆重要，台灣應看得更廣才對。



台“經濟部”統計，從2020年到2024年、最近5年兩岸貿易量皆負成長，2021年出口大陸252億美元，去年掉到剩149億美元，2022年負成長18.76%、2023年23%、去年5.53%。近5年平均負成長22%。



葉匡時表示，如今台灣面臨美國關稅重創，再加上兩岸貿易量負成長，最慘重的就是台灣中、南部的傳統產業、工具、機具、製造業等，疊加關稅更讓他們雪上加霜。台灣面臨艱困的未來，應重視大陸的供應鏈、工業崛起，台灣也是重要的供應鏈，不能只看美國，要多看大陸、歐洲等其他市場。



葉匡時，出生於花蓮，籍貫浙江大陳島，美國卡內基梅隆大學組織理論與政策分析博士，現任陽明山未來學社理事長等。中國國民黨籍，曾任“交通部長”、高雄市代理市長、副市長、中山大學企管系主任、政治大學科技管理與智慧財產研究所教授、桃園國際機場公司董事長、陸委會諮詢委員、海基會顧問。



葉匡時向中評社指出，台灣要看得更廣，除了美國外，還有中國大陸、歐洲、東南亞，台灣現在的策略到底如何？台灣與其他國家簽訂的自由貿易協定少之又少，希望能與更多國家有重要貿易往來。



針對美國對台灣的關稅能否下修？葉匡時說，從歐洲、日本等案例即可清楚，台灣即便有機會降關稅率，問題是要付出多大代價？比如要加碼對美投資4千億美元？現在都是美國在主控方向，台灣面臨很困難狀況，但必須要權衡利弊，能付出什麼、不能付出什麼。