美學者潘佐夫：蔣中正日記詳述與斯大林周旋

美國俄亥俄州哥倫布市首都大學教授潘佐夫。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月15日電（記者 黃筱筠）美國俄亥俄州哥倫布市首都大學教授潘佐夫（Alexander V. Pantsov）今天在台“國史館”進行主題演講〈1937-1947年的蔣中正與斯大林的關係：《蔣中正日記》的新啟示〉。演講詳細描繪藉由蔣的日記清楚記錄了蔣對斯大林的態度轉變。他提及，蔣中正一度想要派出他的夫人宋美齡到蘇聯，看能不能打動斯大林。但後來蔣在日記說感嘆蘇聯並不想真心想要幫他。



“國史館”今天舉行《蔣中正日記》（1937-1947年）新書發表座談會，邀請俄羅斯漢學家、近代史專家潘佐夫出席，他曾出版：“毛澤東：真實的故事”、“鄧小平：革命人生”、“蔣介石：失敗的勝利者”等書，為3位當代領導人物立傳。。



潘佐夫說，今年正是第二次世界大戰結束，戰勝日本軍國主義的80周年。當年有許多國家參與這場歷史性的勝利。但是其中中國跟蘇聯所做出的努力與犧牲值得我們回憶。當時中國跟蘇聯是有合作的，但是之後變成敵對。到了1946年，斯大林領導的蘇聯就變成中國最強勁的對手，雙方的領導人斯大林跟蔣中正在這個轉變的過程中扮演了關鍵的角色。



他說，那時的中蘇關係，特別是蔣中正跟斯大林的互動，是有很多研究，這時候的史料很豐富，但是蔣中正在1937到47年的日記也是非常重要的一手資料，有很多的新發現。所以“國史館”出版這日記是非常大的貢獻。這批日記對於我們瞭解20世紀的中國歷史跟對外關係有非常多的幫助，所以再次在此對於參與這項工作的朋友表達敬意跟祝賀。中日戰爭爆發之後，斯大林與蔣中正的關係有所轉變，強迫蔣中正一定要接受蘇聯的互不侵犯條約，蔣就在日記中記錄了日本的要求。



潘佐夫表示，那時候發生了很多事情，蔣中正都激動寫在日記當中，並做出他兩項權衡的決定。他那時候是希望蘇聯可以來幫忙，甚至在9月蔣中正考慮把他夫人宋美齡派到蘇聯，看能不能打動斯大林，接著10月7日，蔣中正在日記感嘆蘇聯並不想真心想要幫我。