馬英九：賴清德淡化日暴行　心中沒台灣人民

對日抗戰勝利80周年紀念日，馬英九在臉書發文痛批賴清德。(照:馬英九臉書) 中評社台北8月15日電／今天是對日抗戰勝利80周年紀念日，馬英九今日在臉書發文表示，賴清德在臉書上只提終戰而不提抗戰，讓人憤怒與失望。對日抗戰勝利意義重大，賴清德卻刻意淡化日本當年暴行，為了媚日，忘記屈辱與犧牲，心中沒有台灣人民，已經不配擔任“中華民國總統”。



賴清德今日上午於臉書發文談二戰歷史，但只提終戰，不提抗戰。他還談“三叉山事件”的空難與山難故事，在當時的救援隊伍中有日本憲兵與警察，營造日本人性光輝的形象。



馬英九表示，昨天才提醒“賴政府”，不該無視可憐的慰安婦，只為了屈從日本政府的臉色。沒想到今天賴清德直接扭曲歷史，大談歐戰卻避談對日抗戰，刻意美化日本侵華歷史，扭曲、切割歷史記憶，只為了對日本卑躬屈膝，真讓人痛心疾首。



馬英九指出，日本人殘暴侵略中國，無數國人因而犧牲，身為中華民族的一份子，這個承載著鮮血與屈辱的歷史事實，不容抹滅與扭曲，更不容遺忘與淡化。難道賴清德忘了他向“中華民國憲法”宣誓就職的義務與責任嗎？



馬英九表示，凡我中華民族兒女，絕對不能遺忘這段歷史，他呼籲賴清德，要牢牢記住在對日八年抗戰犧牲的國人，包括在日本殖民統治時期因抗日而犧牲的台灣人。否則，賴講再多的台灣價值或台灣意識，都只是一種廉價的政治操作，心中沒有台灣人民。