屏東小琉球淨灘　小朋友保衛小海龜回大海

小朋友在漂流木下看到有黑黑的東西在動，沒想到真的看到1隻小海龜。（共學者聯盟提供） 中評社屏東8月15日電／由一群家教老師組成的“共學者聯盟”10年來透過帶小朋友旅行認識土地與環境保育。他們14日到小琉球參加淨灘時，出乎意料在漂流木下發現剛孵化的小海龜。孩子們在保衛小海龜回到大海後更是無比感動。負責海龜生殖調查的台灣咾咕嶼協會開心道，謝謝這群孩子告訴大家，保育工作不是專家學者才能做，每個人生活中的行為也能實現。



來自新北市的“共學者聯盟”是由家教老師組成，他們很重視小朋友與土地環境的親近感。因此長年來都會透過旅行的方式，與孩子們帶著環保餐具邊旅行邊實踐環境教育。期間沿途撿垃圾更是常事，他們希望孩子們能理解環境遭破壞的嚴重性。



今年暑假，珊瑚、莉莉、米米等3位老師，計劃帶11名小朋友到屏東小琉球生活5天，以徒步、淨灘的方式認識小琉球。但因適逢楊柳颱風來襲，他們擔憂淨灘後的垃圾難處理，因此從自行淨灘改成跟團淨灘。沒想到臨時的安排讓一切變得難以忘懷。



老師們笑說，他們14日參加由大鵬灣風景區管理處舉辦的“日淨斗斤”淨灘活動，在美人洞的沙灘撿垃圾。期間有名7歲的小朋友在漂流木下看到有黑黑的東西在動。有人直覺是海龜便喊出聲來。但大家聽到後的第一直覺是“大海龜怎麼可能在漂流木下”，所以半信半疑湊過去看，沒想到真的看到1隻小海龜。



負責海龜生殖調查的台灣咾咕嶼協會聞訊後，立即到場查看，隨之又在漂流木下發現到6、7隻小海龜。協會監事富琬珺說，這是第一次在美人洞淨灘發現小海龜，應該是颱風過後沙灘上的漂流木與垃圾太多阻礙小海龜的回家路，把牠卡住了。



在眾人的協助下，小海龜們的回家路變得暢通無阻，小朋友們還會互相提醒不要擋住小海龜的去路，一起保衛小海龜回到大海里。生息。