藍主席改選　邱于軒：郝龍斌適合掌舵

國民黨籍高雄市議員邱于軒。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄8月16日電（記者 蔣繼平）中國國民黨將於10月18日舉行主席改選，黨內近日討論熱烈、氣氛也緊繃。國民黨籍高雄市議員邱于軒表示，朱立倫主席一定很辛苦，雖大罷免最後結果不錯，但大罷免大羈押也對基層士氣有影響，她認為2026選舉藍營民代席次會增加，仍需要適合的掌舵者，她一直都支持前台北市長郝龍斌，就看郝願不願意出來。



邱于軒，元智大學資訊傳播學系學士、美國密西根州立大學廣告公關與行銷碩士、高雄醫學大學高齡長照碩士。國民黨籍高雄市議員，選區為大寮區、林園區。邱于軒的父親為前國民黨行管會主委邱大展，婆婆黃碧霞為前高雄縣議員。



國民黨籍台中市長盧秀燕傳不參選黨主席，先前表態“交棒”的現任國民黨主席朱立倫是否連任引發關注。



不過，朱立倫的子弟兵、國民黨智庫副執行長凌濤15日再度表示，823投票後，8月24日後所有朱的中央團隊都將進入“準交接”狀態，並強調，朱為國民黨貢獻很多，為了這次大罷免幫黨募款上億元的經費，今天卻被罵成這樣，讓朱團隊覺得灰心、無奈。凌濤還說“戰成這樣，罵成這樣，乾脆不要幹了！”



對於目前的黨內氛圍相當緊繃，邱于軒表示，朱主席一定很辛苦，因為這次大罷免元氣大傷，但最後726開票的結果是還不錯的，但是整體對國民黨來說，大罷免大羈押，對整個基層士氣是有很大的影響與衝擊。



有關接下來黨主席選舉的看法，邱于軒表示，明年的2026地方選舉，國民黨還是需要一個掌舵人，因為2026年對藍營來說，甚至她自己和很多朋友在聊，都認為地方縣市議會藍營的席次都會增加，因此這時候適合的掌舵人相對重要。

