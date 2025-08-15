雲林四商圈串聯　縣長張麗善推購物美食

雲林縣長張麗善邀請全台民眾暢遊雲林，購買在地限定好物名品。（照片：雲林縣政府） 中評社雲林8月15日電／雲林縣政府攜手四大商圈策劃“斗南、北港、西螺、華山饗樂趣～商圈串聯嗨翻天”系列活動，打造木藝與手作、糕餅與麻油、米醬美味，以及鳳梨果醬創意盛宴等四大主題魅力。中國國民黨籍雲林縣長張麗善15日邀請全台民眾自9月14日起至10月4日暢遊雲林，感受雲林商圈魅力，購買在地限定好物名品。



“斗南、北港、西螺、華山饗樂趣～商圈串聯嗨翻天”宣傳記者會15日於雲林縣府親民空間舉行。雲林縣長張麗善、縣議員顏忠義、李明哲、游淑雲、廖偉晴、簡慈坊、賴明源、蔡東富夫人洪惠玲、賴淑娞辦公室主任陳博文，及縣內各主要商圈發展協會、促進會理事長、幹部與會，宣傳商圈特色。



張麗善表示，“斗南、北港、西螺、華山饗樂趣～商圈串聯嗨翻天”活動，9月14日由華山商圈率先出擊推出“台灣果然有醬‧華山飄香”，斗南形象商圈“食光木旅・綠活散策”與北港形象商圈北港國際糕餅麻油節分別於20日、27日接棒，最後由西螺延平老街繁榮促進會西螺米醬生活節壓軸。



張麗善指出，各商圈在活動舉辦期間除了美食、好物應有盡有，還有各項好康促銷活動，歡迎全台民眾來享受美景，及購物旅遊樂趣。



張麗善表示，除了這四大商圈串聯在2025年全運會前舉行活動，吸引民眾先來雲林“踩線”旅遊消費，在全運會期間與結束後，包括虎尾魅力商圈等縣內其他商圈將陸續推出精彩好康活動，讓全台民眾看見雲林商圈的美好。



張麗善說，縣府透過SBIR、商圈再造、特色商家升級、雲林100碗等計劃，積極打造商圈特色魅力，結合觀光行銷商圈，吸引遊客提升商家收益。因應商圈消費與現代商業趨勢，縣府除協助各商圈優化軟硬體設備與環境，更推動各店家、商圈合作，將點串連成面，透過團體戰共榮發展，吸引更多遊客前來觀光購物。



雲林縣府建設處副處長鄭峯明表示，縣府今年透過各項計劃優化各商圈軟硬體，及商圈品牌形象，在經濟部各項評比屢獲大獎肯定。下半年配合全運會將成果展現給全台民眾，各商圈活動以“接力”概念規劃，遊客可依時間安排路線，從山林走到平地、從老街漫遊到田野，走遍各大商圈，還可享專屬優惠與打卡好禮，把雲林限定伴手禮帶回家。