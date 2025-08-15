嘉義奮起湖林業循環利用場域開幕

奮起湖林業循環利用場域正式啟用。（照：林業及自然保育署嘉義分署粉專） 中評社嘉義8月15日電／嘉義奮起湖林業循環利用場域今天啟用，導入先進的粉碎機、氣化、烘乾及蒸餾等技術設備，將林業剩餘資材轉化為能源，並生產生物炭、木（竹）醋液與精油、純露等，實現全材利用目標。



林業及自然保育署嘉義分署今天在官方粉專發文表示，轄下“奮起湖林業循環利用場域”是南部地區林業剩餘資材循環再利用示範基地。



粉專提及，阿里山地區林木疏伐作業後的殘材、枝梢材及枯萎竹材，運用奮起湖林業循環利用場域的粉碎機、氣化、烘乾及蒸餾等技術設備，除解決林業剩餘資材處理問題，更可產製多樣的產品。



粉專內容指出，未來此處也可協助阿里山地區段木香菇、台灣金線連等進行初級加工乾燥處理，透過“林下良品”品牌協助林農推廣林下經濟產品，逐步建構完整的林業永續經營產業鏈。



此外，今年起嘉義分署攜手阿里山鄉農會設立“林下良品”專櫃，媒合林農建立穩定的產銷管道，目前已有森林蜜、森林蜂花粉、森林蜜啤酒、金線連養生帖等林下經濟產品及土匪山台灣肖楠香水、阿里山十大功勞系列商品上架展售。



最後林業及自然保育署嘉義分署表示，期待遊客們到阿里山除欣賞好景緻，也能購買林業剩餘資材循環再利用所產製的產品，將專屬阿里山的森林香氣與味道帶回家。