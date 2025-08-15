發函“政院”檢討罷免失敗？府批藍委造假

府方表示，該公文主旨明示為“本年7月份民眾關注重要議題”，內容詳列八項。（照片：府方提供） 中評社台北8月15日電（記者 黃筱筠）針對中國國民黨籍“立委”王鴻薇指“‘總統府′去函‘行政院′要求檢討726罷免失敗”，並宣稱公文是“首度官方認定大罷免失敗”一事，“總統府”發言人郭雅慧表示，這是移花接木的公然造假，與事實完全不相符。



王鴻薇下午表示，媒體報導，府方在8月8日去函“行政院”，要求針對今年7月26日罷免投票結果（檢討罷免失敗原因及提供後續施政建議）。此公文是首度官方文件中，府方提及“大罷免”以及府方認定為“失敗”。



郭雅慧說，王委員所稱文件為“總統府”公共事務室“每月例行彙整民眾陳情案件”，內容列示多項民眾反映關注議題及意見，整理後每月函文送“行政院”參考，所稱“‘總統府′去函‘行政院′要求檢討”的說法完全不實。



根據府方提供的府方公文可以看到，列出7月民眾關注重要議題，第一項就是7月26日罷免投票結果，並寫著“檢討罷免失敗原因及提供後續施政建議”。



郭雅慧表示，遺憾王委員或為特殊目的，故僅擷取民眾反映事項中第二項第一則，藉此片段誣指“總統府”指示“行政院”檢討罷免運動等等，實則該公文主旨明示為“本年7月份民眾關注重要議題”，內容詳列八項，皆清楚明示為民眾陳情之議題整理。



她呼籲政治人物評論勿偏離事實，斷章取義，誤導民眾視聽。