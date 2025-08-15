盧秀燕不選黨主席？洪秀柱鼓勵：要勇往直前

國民黨前主席洪秀柱。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月15日電／中國國民黨主席選舉將於10月18日登場，原本被視為國民黨2028大選熱門人選的台中市長盧秀燕，也被外界視為是黨主席的當然人選，不過近日有消息傳出盧本人參選意願不高。對此國民黨前主席洪秀柱15日說，盧秀燕可能有點進退兩難，但很多事情“瞻前顧後是不對的，下定決心就要勇往直前，不要考慮那麼多事情。”



洪秀柱15日上午參加“抗戰勝利與台灣光復80週年”紀念活動，會前接受媒體訪問時被問到國民黨主席選舉一事表示，面對黨內目前的困境，任何人有意願要參選黨主席，都值得給予肯定。但盧秀燕可能有她的考量，有點進退兩難的感覺，但現階段也不是沒有人要出來選，因此還是鼓勵有意願的都能出來參選，然後再從裡面找一個適合的人選。



洪秀柱也強調，現任黨主席朱立倫很辛苦，雖然外界對他都會有一些不好的評論，但大家要知道，做黨主席在沒有任何資源的情況下，是非常非常辛苦的，“我常常覺得朱主席也是滿可憐的，我們還是要給他一些支持。”不過洪也提到，感覺朱立倫做的也很累了，但如果真的沒有適合擔任黨主席的人選，朱也必須要承擔這個重任。



現場記者追問，是否要向盧秀燕喊話“再想想”？洪秀柱強調，那當然是希望她能夠再仔細考量一下，“我覺得其實很多事情瞻前顧後都不對的，下定決心就勇往直前，不要考慮那麼多事情。”



至於針對國民黨前祕書長李乾龍建議，國民黨的六都地方首長都應該擔任副主席一事，洪秀柱則表示，還是要尊重主席當選人的想法，她認為如果每個副主席都能發揮他的功能的話就是好事。