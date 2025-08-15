保護沉船日開幕式　陳光復感謝守護澎湖資產

“2025保護沉船日—水下文化資產”系列活動開幕式。（照片：澎湖縣政府） 中評社澎湖8月15日電／台“文化部”文化資產局攜手新竹清華大學水下考古學暨水下文化資產研究中心，於15日起至17日假澎湖舉辦“2025保護沉船日—水下文化資產”系列活動。民進黨籍澎湖縣長陳光復親自出席開幕式，強調澎湖縣政府將持續與“中央”、學界合作，共同推動水下文資的保存與永續發展。



陳光復表示，澎湖位於歷史上重要的台灣海峽航道，海域內富含珍貴的水下文化資產，每一艘沉船都代表著一段歷史記憶。他承諾縣府未來將持續配合“中央”，建立推廣網絡，確保這些水下瑰寶得以妥善保存，讓澎湖的文化底蘊更加豐富多元。



陳光復同時感謝“文化部”文化資產局、清華大學及所有專家學者的長期投入，並肯定此次活動不僅讓縣民有機會近距離接觸水下文資，更將澎湖推向國際文化舞台。



“文化部”文化資產局局長陳濟民指出，自2015年《水下文化資產保存法》實施以來，已為台灣水下考古與文資保存奠定重要基礎。今年特別選在列冊沉船數量最多的澎湖舉辦活動，並以台灣官方首次水下考古挖掘的“將軍一號”作為觀覽營主題，別具深遠的歷史與文化意義。



新竹清華大學副校長張祥光則表示，澎湖長年積極投入水下文化資產的調查與研究，這些發現不只是單純的沉船殘骸，更是承載人類文明與歷史的真實場景。他期盼透過此次系列活動，能讓這些珍貴的文化遺產不再僅限於學術研究，而是能轉化為大眾文化生活的一部分，並得以長久傳承。



“2025保護沉船日”系列活動內容多元豐富，除了以“將軍一號”為主題的觀覽營，還包括四場專題講座，邀請新竹清華大學水下考古學暨水下文化資產研究中心主任臧振華教授等重量級學者主講。此外，“將軍一號”沉船特展也將同步展出圖文影像、考古成果及保護現況，期望藉此喚起社會大眾對水下文化價值與保存意義的重視。