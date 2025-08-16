賴清德紀念“終戰”吳昆財：十足的媚日史觀

嘉義大學應用歷史學系系主任吳昆財。（中評社 方敬為攝） 中評社台中8月16日電（記者 方敬為）針對賴清德臉書發文紀念“終戰”80周年，嘉義大學應用歷史學系系主任吳昆財接受中評社訪問表示，賴的發文通篇未提“抗戰勝利”，而是以日本避談戰敗的用詞“終戰”，就是十足的媚日史觀，而該說法等於是替日本擦脂抹粉，但無助於中美共同紀念這段歷史，美國主流觀念就是以對日作戰後，日本投降宣告二戰結束，賴恐怕拍馬屁拍到馬腿上。



吳昆財為中正大學歷史學博士，研究專長包括中美關係史、美國外交史、國共談判史、中共史，現為嘉義大學應用歷史學系暨研究所專任教授。



評論賴清德紀念“終戰”80周年，吳昆財說，有幾個層面可以推敲，首先是，賴可能是對歷史不瞭解，或者是一知半解，尤其對於抗戰史這個部分清楚，又可能是“刻意忽略”。比較讓人不安的則是，賴清德就是要走“台獨”、走媚日、走殖民史觀，而寧可扭曲史實。



吳昆財指出，“終戰”概念就是史觀的問題，是站在日本人的角度，迴避“戰敗”，而以“終戰”來定義，可是對於當時的同盟國而言，是受到日本軍國主義的迫害，直到日本無條件投降，二戰才告終，所以是日本戰敗，二戰才結束，而不是日本主動“終戰”。



他指出，賴清德呼應日本“終戰”的說法，或許不會被美國所認同，美國主流觀念中，二戰結束的定義就是美國對日本作戰，日本投降稱之為The end of WWII，所以賴清德可能拍馬屁拍到馬腿上。賴清德不敢講日本戰敗，所以用了“終戰”此模稜兩可的說法，對於中美關係，尤其是對中美共同紀念這段歷史一點幫助都沒有。

