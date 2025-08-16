詹澈：台灣社會現在不只疑美而是厭美

農運詩人詹澈接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月16日電（記者 張嘉文）美國總統特朗普發動全球對等關稅政策，其中對台灣課徵關稅“20%＋N”，嚴重衝擊台灣經濟。兩度輔選馬英九、有農運詩人之稱的詹澈接受中評社訪問時表示，美國關稅影響了士農工商，層面之廣無法計算，而台灣社會在此之前本就有疑美論，現在更可能產生“厭美”，討厭美國的氛圍出現。



詹澈本名詹朝立，台灣彰化人，屏東農專畢業，常著詩抒發情感，曾獲詩人獎，也常參與社運，2002年12萬農漁民大遊行總指揮，2006年百萬人民反貪腐紅衫軍副總指揮，2008、2012兩度輔選馬英九、擬定農業政策白皮書，他也曾任《夏潮》等雜誌發行人、編輯。



美國的經濟霸權剝削，是否會讓台灣社會重新思考兩岸關係？



詹澈接受中評社訪問時指出，其實疑美論早在關稅談判之前就已存在，而台灣對美關稅談判過程中因為充滿黑箱作業，使得各界的懷疑更深。他觀察，關稅公布後，產業界與經濟界雖有強烈不滿，但多半只是“幹在心裡”，不願公開表態，少部分已經忍不住說出口。



而目前尚未公布的關稅項目中，詹澈說，最可能牽涉到台灣糧食安全，範圍影響很大的就是美國稻米零關稅進口台灣的項目。



詹澈提到，在關稅談判之前，他就曾帶領農民到“行政院”抗爭，要求政府正視美國稻米進口問題，賴政府非常清楚農民在此項目的反對態度，農民群體非常龐大，更是過往支持民進黨的主力，因此目前民進黨官方對水稻關稅談判的進度是避而不談，也反映出敏感性。



以稻米為例，美國稻米進口零關稅衝擊極大，詹澈說，台灣米每斤約50元(新台幣)，美國米只要30元，但其實口感相差不多，因為美國米本身就是用台灣品種改良而來，因此這等於讓台灣農民直接面臨價格競爭壓力，受傷程度極為嚴重。而雲嘉南地區是水稻主要產地，宜蘭也是稻米重要生產區，這些地方過去多半支持民進黨，如今恐怕會因經濟利益受損而逐漸轉向。

