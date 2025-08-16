中評關注：呂秀蓮建議　賴清德聽得進去嗎？

賴清德。（民進黨提供） 中評社台北8月16日電(記者 黃筱筠)民進黨最近發生的事情，加上民調滿意度創新低，已讓許多人質疑賴清德的領導能力。黨內大前輩呂秀蓮建議賴辭黨主席做全民“總統”，才能救民調。呂是一番好意建議，期待賴能挽救民調，但賴在危機四伏的時刻，恐怕更會穩抓黨主席的位置。



對於多份民調不約而同指出，賴清德的滿意度喪失、不滿意度暴升，甚至連賴的家鄉台南，都是不滿意度高於滿意度，幾近全面翻盤。呂秀蓮建議，如果賴能辭去民進黨黨主席，轉型為全民“總統”，她認為有望迅速回復民意支持度。她舉例陳水扁的過往經歷，這可使“總統”專注“國政”，超越黨派之爭，提升人民的信任度。呂秀蓮警告，如果支持度煞不住、持續往下探，恐會重演過去“9%“總統”局面。



呂秀蓮的箴言，聽在賴清德耳朵裡並不會這麼認為。之前傳出823罷免之後，“行政院長”卓榮泰並不會離開，“內閣”只會小幅改組，甚至連黨內有意見的“經濟部長”郭智輝，由於是賴自己人，會不會離開“內閣”團隊，都不是這麼篤定。如果一位一再出包的“閣員”，卻只因跟賴關係好，而不用離開，那就可以觀察卓榮泰在823之後離開可能性小。



為何傳出卓榮泰在823罷免之後還不會離開。首先，卓是賴清德信任的人，換了卓要換誰上來，才能獲得賴信任，目前綠營看起來“總統府”秘書長潘孟安，是最獲得賴信任的“兄弟”，但以潘的行政歷練，足夠撫平目前在野黨對執政黨的不滿嗎？擺得平黨內的歧異嗎？



另一位，被點名的是現任“外交部長”林佳龍，因林是“正國會”大師兄，若是林接下“閣揆”代表了賴系與“正國會”的合作更加緊密。但是以“正國會”不分區“立委”王義川與性評部之間的紛爭，賴清德是比較挺自己人性平部主任李晏榕，因此，賴會不會真的信任“正國會”？這也是“閣揆”要不要“卓下林上”的考量。

