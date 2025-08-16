中評鏡頭：搭萌系主題遊港船　賞高雄港風光

高雄市輪船公司今年與韓國萌系IP《Kakao Friends》打造主題遊港船。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄8月16日電（記者 蔣繼平）高雄港是台灣最大的國際港埠，也是世界排名第15大的貨櫃港。高雄市輪船公司今年與韓國萌系IP《Kakao Friends》打造主題遊港船，票價新台幣200元起，1小時航程可一次飽覽亞洲新灣區、中島商港區等經典港景，更有機會感受大船入港。



高雄市輪船公司自2022年起開始引進人氣IP進行主題遊港合作，2024與日本《名偵探柯南》合作掀起話題，今年再邀韓國《Kakao Friends》攜手打造雙主題航班，並推出相關特色活動，吸引民眾搭乘體驗。金棧遊港“Kakao Friends ”主題遊港船15日舉辦首航。



這次活動主打的金棧遊港“Kakao Friends ”主題遊港船將於8月23日到9月14日試營運，週六夕陽線、週日亞灣線，航程1小時，會有隨船解說高雄港內歷史文化，票價新台幣200元起，80席座位，滿20人即可開航，可上高雄輪船官網預約。



高雄亞灣，全名為“亞洲新灣區”，是高雄市近年來重大建設的重點區域，被視為“高雄市的信義計劃區”。區域內有許多大型公共建設，如高雄展覽館、高雄港埠旅運中心、海洋文化及流行音樂中心等地標。