陳智菡：柯文哲遭羈押近1年　柯妻瀕臨崩潰

自2020年加入柯團隊的台灣民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月16日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城案遭羈押禁見、不見天日已近1年，近日柯文哲與妻子陳佩琪接連在法庭上情緒失控，外界關心柯氏夫婦精神狀況？自2020年加入柯團隊的台灣民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡接受中評社訪問坦言，陳佩琪確實瀕臨情緒崩潰的臨界點，因已無法忍受司法持續不公正、不人道的方式對待柯文哲。



陳智菡說，陳佩琪情緒崩潰已不是第一次，每次到北院旁聽，都會淚流滿面地哭倒在法庭裡，甚至柯文哲7日飆罵檢察官時，陳佩琪也直接哭暈。她嘆道，陳佩琪在法庭上的喊話、在臉書的發文，是情緒的宣洩口，當檢方傳喚證人一次次地證實京華城過程合法，所有人認為柯有希望被釋放時，但又一次次地被掐滅，那種失落與痛苦，親人的感受想必更深。



陳智菡回憶數度到台北地方法院旁聽的過程說，柯文哲的反應是對賴清德、對司法、對檢察官扭曲事實的憤怒，但思緒與論述都非常清晰；而陳佩琪雖患重度憂鬱相關疾病，但仍有吃藥控制，兒子與我們這些幕僚也都會陪伴，距離失控應還有一段距離，只是不願再忍耐。她也提到，陳佩琪現在很不願意柯文哲持續受苦，在夏天承受悶熱的小房間、會客餐也只能吃被剁碎的，因此也盡量讓自己過著那樣的生活，如在家寧願悶熱不開冷氣等。



北院近期審理柯文哲相關案件，柯文哲7日在休庭期間飆罵檢察官，強調“去跟賴清德講，我絕對不會投降，絕對不會屈服”，而陳佩琪則在14日退庭時，於旁聽席喊話“他（柯文哲）做了什麼事叫做犯罪嫌疑重大？”等語，遭審判長江俊彥斥“她是誰？”隨即要求法警拘束陳佩琪，並鄭重告知若再繼續叫囂，將禁止旁聽，後隨後在柯的律鄭深元求情下，法官勉予同意未禁止陳佩琪以後再旁聽。



柯文哲過去曾表達自己已1年沒見到陽光，再加上陳佩琪近日臉出發文激動地寫出“在我陳佩琪面前把柯文哲槍斃，我把他屍體掛在北院前面”、“相約明天在法院跳樓”等語，都讓外界擔憂柯、陳2人的精神狀況，特別是陳患嚴重憂鬱症。

