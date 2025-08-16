楊志中：補貼僅治標　台應避免陷美關稅泥沼

樹德科技大學休閒與觀光管理學系助理教授、高雄市會展產業發展協會理事長楊志中。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄8月16日電（記者 蔣繼平）美國對台課徵對等關稅20%，還要疊加既有稅率，引發產業震撼。高雄市會展產業發展協會理事長楊志中向中評社表示，這次美國關稅政策是全球性災難，逃不掉也避不開，只能面對，政府祭出補貼是治標動作，把氣延長，不至於馬上斷氣，但產業還是要自主呼吸才是關鍵。



美國對台灣祭出“20%+N”對等關稅，總工會認為這將衝擊工具機、機械、資通訊、扣件、腳踏車、紡織成衣等傳統產業，並強調“傳統產業只占出口2成，卻養活全台8成勞工。”傳產界更開始盛傳“不做等死，做了找死”這句話。



楊志中表示，傳產業者以中部來講是自動化工具機重鎮，以南部來講是鋼鐵、扣件、金屬零組件，這些都是海嘯第一排，直接面對關稅衝擊。對等關稅實際開始執行，很多業者早有預估的心理準備，一定有衝擊，但衝擊程度到誰也不知道。



楊志中表示，目前有部分開始做美國以外地區商貿發展，這是救亡圖存的手段。美國的確是一個很大的經貿市場，甚至是主要市場，但官方與民間應該想辦法去找另一條生路，避免不斷去陷入美國的關稅泥沼無法自拔。



楊志中表示，從另外一個角度看全球經貿是連動的，美國實施高關稅，其他國家也相對多多少少會跟進，所以國際經貿市場未來勢必進入戰國時代，但與美國以外的其他國家做生意是勢在必行的，業者應該在政府的協助下設法把“氣”撐的長一點。最怕企業無法承受衝擊而馬上就面對經營存續的問題。



楊志中表示，另一項關注的重點就是就業市場，其他經營者將本求利，一旦受到衝擊影響的時候，譬如成本提高、利潤降低時，勢必要做裁員或其他因應動作，這部分對基層勞工就業會產生影響，這是要關注的一點。

