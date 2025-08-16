盧秀燕：823反罷一定要讓民進黨全敗

台中市長盧秀燕16日到新竹縣為藍委林思銘站台助講。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹8月16日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍“立法委員”林思銘16日舉行反罷免團結造勢大會，藍白大咖將集結新竹縣政府前廣場聯合抗罷。國民黨籍台中市長盧秀燕助講時表示，賴清德和民進黨只會搞鬥爭，完全不顧民生，所以大家823一定要站出來讓民進黨全敗，賴清德和民進黨才會反省。



首波24位國民黨“立委”與停職的新竹市長高虹安罷免案7月26日投開票，全數遭否決。第二波共7案罷免投票將在8月23日登場，包括國民黨籍“立委”馬文君、游顥、羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘，同一天還有核三重啟公投。



林思銘反罷免團結之夜邀請包括國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌、“立法院長”韓國瑜、國民黨籍台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、基隆市長謝國樑、新竹縣長楊文科、無黨籍苗栗縣長鍾東錦、停職中的新竹市長高虹安與多位藍委都將輪流到場助講。



盧秀燕助講時指出，她今天好忙，跑了三場反罷免造勢場，早上在南投搶救游顥，下午在台中搶救江啟臣，傍晚又到新竹來搶救林思銘，因為823非常重要，如果能再次守下這一役，才能讓賴清德和民進黨徹底的反省，把心思放回民生議題，不要再搞大罷免。



盧秀燕提到，現在這個政府救災不會，關稅不會，一年到頭只知道在搞大罷免。一個政府每天沒事幹都在搞罷免，不管民生、救災和關稅，每天都在搞罷免，所以到底該如何讓罷免停止？唯有大家再次站出來，用選票告訴民進黨，大家都不同意，衹有大家一起努力發聲，才能讓民進黨收手，讓賴清德回歸國政。“”



她說，現在物價一直漲，人民生活過得很辛苦，日前因颱風導致菜價上漲，現在連蔥油餅都沒有蔥，因為菜價實在太貴了，但大家有聽到政府要怎麼處理菜價問題嗎？因為賴清德的心思根本不在這邊，南部淹水，賴去竟然說，你們自己弄，國軍沒空，南部有老先生爬不上屋頂蓋帆布，沒想到賴竟然要他自己爬，這樣對災民對嗎？



盧秀燕強調，現在關稅問題這麼嚴重，新竹和台中的產業都受害相當嚴重，但賴清德和“行政院長”卓榮泰卻沒有把心思放在解決關稅問題，還是在搞大罷免，賴清德和民進黨只會搞鬥爭，完全不顧民生，所以這次大家一定要再次挺身而出，用選票向賴清德和民進黨說不，用選票讓民進黨全敗，賴清德和民進黨才會反省。