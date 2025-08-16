謝國樑：綠搞罷免搞了一年半　823要贏

基隆市長謝國樑16日到新竹縣為藍委林思銘站台助講。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹8月16日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍“立法委員”林思銘16日舉行反罷免團結造勢大會，藍白大咖集結新竹縣政府前廣場聯合抗罷。國民黨籍基隆市長謝國樑到場助講時表示，民進黨從去年2月就開始對他發動罷免練兵，失敗後卻不知檢討，又繼續搞726和823大罷免，所以唯有823贏得夠漂亮，才能徹底終止惡罷。



首波24位國民黨“立委”與停職的新竹市長高虹安罷免案7月26日投開票，全數遭否決。第二波共7案罷免投票將在8月23日登場，包括國民黨籍“立委”馬文君、游顥、羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘，同一天還有核三重啟公投。



林思銘反罷免團結之夜邀請包括國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌、“立法院長”韓國瑜、國民黨籍台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、基隆市長謝國樑、新竹縣長楊文科、無黨籍苗栗縣長鍾東錦、停職中的新竹市長高虹安與多位藍委都輪流到場助講。



謝國樑助講時指出，罷免不是從今年才開始，而是從去年2月就開始，那時候民進黨在基隆市對他發動罷免，把他拿來練兵，從去年2月一直搞到今年8月，整整一年半都在搞大罷免，從去年罷免他到726和823，，一次又一次經過沒有必要且浪費公帑的罷免，他相信大家一定都受夠了。



謝國樑認為，26大家都已經用選票表現出台灣人民的意志，但民進黨卻還是要繼續推動大罷免，所以823投票意義非常重大，因為唯有大家團結站出來，再次用選票否決大罷免，只要贏得夠漂亮，才能徹底粉碎民進黨所發動一波又一波的大罷免，也才能讓一連串的惡罷在823那天終止。