黃國昌：守護台灣民主　用選票教訓賴清德

民眾黨主席黃國昌16日到新竹縣為藍委林思銘站台助講。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹8月16日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍“立法委員”林思銘16日舉行反罷免團結造勢大會，藍白大咖集結新竹縣政府前廣場聯合抗罷。台灣民眾黨主席黃國昌為林站台助講時表示，台灣現在正面臨包括關稅、AI和電力等三大挑戰，他呼籲823大家一定要用選票為台灣打開一條康莊大道。



首波24位國民黨“立委”與停職的新竹市長高虹安罷免案7月26日投開票，全數遭否決。第二波共7案罷免投票將在8月23日登場，包括國民黨籍“立委”馬文君、游顥、羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘，同一天還有核三重啟公投。



林思銘反罷免團結之夜邀請包括國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌、“立法院長”韓國瑜、國民黨籍台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、基隆市長謝國樑、新竹縣長楊文科、無黨籍苗栗縣長鍾東錦、停職中的新竹市長高虹安與多位藍委都輪流到場助講。



黃國昌助講時指出，過去台灣因為科技業讓世界看見台灣，但此時此刻，台灣卻面臨三個最巨大的挑戰，一是美國高關稅、二是AI世代挑戰、三是台灣電力穩定問題。當台灣面對世界的變局，大家都在關心台灣的能源是否足夠能撐起另一個光榮時代，但現在卻還要聚集在這裡，反對民進黨的大惡罷。



黃國昌認為，現在大家最應該做的事情是很所有產業坐在一起，一起思考和討論該如何幫台灣的產業打出一條血路，讓未來台灣下一代竹科優秀的工程師，可以繼續在新竹安身立命、發光發熱，但今天大家還是必須站在這邊，捍衛台灣好不容易得來的民主自由。



他說，在726那場戰役結束以後，現在全世界都在等著823這場戰役的結果。為什麼全世界都在關心？因為當726大惡罷結束以後，很多國際媒體都用非常嚴厲的口吻來批判“賴政府”，就連日本讀賣新聞也忍不住痛批賴清德，認為全世界沒有一個執政黨在執政之後會用大罷免來對付在野黨。



黃國昌強調，“賴政府”把台灣人民的臉丟到國際社會上，讓國際社會非常驚訝，為什麼台灣的執政黨會做出這樣反民主的行為？只是為了要讓民進黨走回獨裁的老路，所以大家一定要再一次讓全世界都看到，台灣人民有能力守住自己的民主，當賴清德要搞獨裁的時候，726大家已經用選票向民進黨說不，823要再一次用選票讓民進黨徹底得到教訓。



他提到，台灣的高科技產業能不能再繼續引領全球？823的核三延役公投非常重要，當連很多海外人士都認為台灣不該放棄核能發電的時候，大家一定要在823用選票告訴民進黨，不要再用反核的神主牌，讓台灣未來在AI世代落後世界一大節。這一次，大家一定要用選票守住台灣科技發展的未來，他相信新竹鄉親一定有足夠智慧做出選擇。



黃國昌呼籲，大家千萬不能掉以輕心，823一定要出門投票，這一場攸關台灣未來發展的重要抉擇上，大家一定要用手中神聖的選票，守住台灣的民主，讓全世界看到台灣人民會用選票告訴民進黨政府要好好反省檢討，更要用手中的選票幫台灣下一代和科技業未來的發展打開一條康莊大道。