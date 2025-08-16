竹竹苗三首長大團結　力挺林思銘教訓民進黨

新竹縣長楊文科為藍委林思銘站台助講。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹8月16日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍“立法委員”林思銘16日舉行反罷免團結造勢大會，藍白大咖集結新竹縣政府前廣場聯合抗罷。國民黨籍新竹縣長楊文科、停職中的新竹市長高虹安和無黨籍苗栗縣長鍾東錦三位首長都輪番站台助講，力挺林思銘，呼籲選民823一定要出門投下不同意罷免選票。



首波24位國民黨“立委”與停職的新竹市長高虹安罷免案7月26日投開票，全數遭否決。第二波共7案罷免投票將在8月23日登場，包括國民黨籍“立委”馬文君、游顥、羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘，同一天還有核三重啟公投。



林思銘反罷免團結之夜邀請包括國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌、“立法院長”韓國瑜、國民黨籍台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、基隆市長謝國樑、新竹縣長楊文科、無黨籍苗栗縣長鍾東錦、停職中的新竹市長高虹安與多位藍委都輪流到場助講。



新竹縣長楊文科表示，新竹縣有科學園區，從1980年開始40幾年的時間，在政府一棒接一棒的努力下，帶給大家經濟繁榮的美好富足生活。但現在民進黨執政後，卻想要罷免掉在野黨，這在全世界真的是個笑話，726大家已經用選票告訴民進黨政府什麼是多數民意，823大家一定要再用選票讓民進黨再輸一次，民進黨才會得到教訓。



停職中的新竹市長高虹安指出，新竹縣市有很多相似的問題，新竹縣市的人均繳稅率是全台灣最多的，為“中央”財政付出很大的貢獻，但“中央”的配回率卻是全台灣的倒數第一和第二名，這是很不公平的事，她為此還特別去拜會“立法院長”韓國瑜，後來在林思銘積極爭取財劃法通過後，讓新竹縣未來可以增加新台幣185億元的預算，讓地方可以有更多建設，



苗栗縣長鍾東錦強調，823七席“立委”一個都不能少，因為大罷免根本就是民主笑話，大罷免也讓台灣的民主法治受到很嚴峻的挑戰，民主本來是四年選一次，不能選輸就翻桌，重新想要再來一次，這樣完全不符合民主法治，所以如果這次823掉了任何一席，都將是民主的笑話，因此大家823一定要出門投下不同意罷免票。