朱立倫：大罷免是賴、柯發明的　是民主之恥

國民黨主席朱立倫16日為藍委林思銘站台助講。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹8月16日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍“立法委員”林思銘16日舉行反罷免團結造勢大會，藍白大咖集結新竹縣政府前廣場聯合抗罷。國民黨主席朱立倫站台助講時表示，726大罷免大失敗後，民進黨卻不知道反省，賴清德823還要繼續搞罷免，大罷免就是賴清德和民進黨“立法院”黨團總召柯建銘所發明的，這根本就是民主的恥辱。所以大家一定要再次用選票讓賴知道，真正的民主就是少數服從多數，票多的贏。



首波24位國民黨“立委”與停職的新竹市長高虹安罷免案7月26日投開票，全數遭否決。第二波共7案罷免投票將在8月23日登場，包括國民黨籍“立委”馬文君、游顥、羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘，同一天還有核三重啟公投。



林思銘反罷免團結之夜邀請包括國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌、“立法院長”韓國瑜、國民黨籍台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、基隆市長謝國樑、新竹縣長楊文科、無黨籍苗栗縣長鍾東錦、停職中的新竹市長高虹安與多位藍委都輪流到場助講。



朱立倫助講時指出，726讓大罷免大失敗，本來大家以為賴清德和民進黨應該會反省，沒想到賴清德竟然說823要拚到底，所以大家823一定站出來，用選票告訴賴清德和民進黨這些獨裁者，真正的民主就是少數服從多數，票多的贏。



朱立倫提到，這次台灣搞大罷免，是過去人類史上有民主以來，從來沒看過有任何執政黨會罷免在野黨，而大罷免就是賴清德和民進黨“立法院”黨團總召柯建銘所發明的，這根本就是民主的恥辱，所以台灣人民一定要站出來，用選票證明給全世界看。



他認為，823這一票也是為了要守護台灣的經濟，因為台灣過去幾十年來的努力，好不容易有了新竹科學園區和台積電這樣得來不易的成果，但很可能最近就會被民進黨給毀掉了，要是823讓民進黨得逞，台積電就必須到美國做更多的投資，那會讓台灣面臨很大的經濟危機。



朱立倫強調，726大罷免大失敗之後，大家都認為823很穩了，但千萬不要有這樣的想法，因為如果大家沒有站出來投票，就會讓大惡罷得逞，也會讓民主蒙羞，更會讓台灣的經濟面臨更大的危機，所以大家823一定要出門投票。