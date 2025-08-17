台灣民間紀念抗戰勝利80週年　盼台海和平

活動現場。（松濤社提供） 中評社台北8月17日電（記者 張嘉文）為紀念對日抗戰勝利及台灣光復80週年，由民間團體松濤社發起並與32個民間團體共同協辦的紀念大會，16日於中正紀念堂戶外廣場舉行。



大會主席、前“國防部長”伍世文致詞指出，戰爭沒有贏家，和平沒有輸家，適逢台灣光復80週年，期盼台海永遠和平並避免發生戰火。同時，大會也宣讀四點宣言，呼籲“全國”同胞一心一德，再創“中華民國”之榮光。



此活動由伍世文擔任大會主席，協辦單位有中國國民黨、華僑聯合總會、婦聯會等32個民間團體。出席來賓包括國民黨秘書長黃健庭、婦聯會主委雷倩、“國安會”前秘書長胡為真與“外交部”前“部長”林永樂等人。



伍世文指出，抗日戰爭是國民政府領導全國軍民，以艱苦慘烈的犧牲所贏得的勝利，讓台灣得以重回祖國懷抱。松濤社秉持擁護捍衛“中華民國”的堅貞與熱誠，榮獲32個熱愛擁護“中華民國”的民間團體響應，在今天特別慶祝這場民主自由戰勝法西斯的聖戰，猶具重大歷史意義。同時，也要趁這個機會，緬懷先“總統”蔣介石並向80年前為國犧牲的英勇將士以及受難同胞們表達由衷的哀悼之意。



伍世文表示，民國26年7月7日，盧溝橋事變引爆抗日戰爭，國軍在沒有獲得任何國際資源情況下，獨立堅持對抗日軍，整整牽制了日軍4年，後來蘇聯又與英軍、美軍夾擊德軍，逼使德國投降。最後，在美國於長崎、廣島投下原子彈後，日軍最終向同盟國無條件投降。



伍世文回憶，抗戰8年，國軍官兵犧牲300多萬人，包括將官286位，民眾傷亡2000多萬人，過程壯烈值得後人景仰。民國32年，英美政府宣布廢除不平等條約，並與國民政府訂定平等條約，完成國父孫中山的遺願。

