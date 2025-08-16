蔣萬安：823用選票逼綠說出關稅談判真相

國民黨籍台北市長蔣萬安16日為藍委林思銘站台助講。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹8月16日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍“立法委員”林思銘16日舉行反罷免團結造勢大會，藍白大咖集結新竹縣政府前廣場聯合抗罷。國民黨籍台北市長蔣萬安助講時表示，726大罷免大失敗後，民進黨才願說出部分台美關稅談判的真相，所以823大家一定要用選票讓民進黨再輸一次，才能逼民進黨說出台美關稅談判的全部真相。



首波24位國民黨“立委”與停職的新竹市長高虹安罷免案7月26日投開票，全數遭否決。第二波共7案罷免投票將在8月23日登場，包括國民黨籍“立委”馬文君、游顥、羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘，同一天還有核三重啟公投。



林思銘反罷免團結之夜邀請包括國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌、“立法院長”韓國瑜、國民黨籍台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、基隆市長謝國樑、新竹縣長楊文科、無黨籍苗栗縣長鍾東錦、停職中的新竹市長高虹安與多位藍委都輪流到場助講。



蔣萬安指出，面對南部風災與美國關稅問題，災民需要政府協助修繕房屋，但賴清德卻要災民“自己爬上去”，而民進黨在美國關稅議題上未與民眾充分溝通，民眾關心美國關稅是否疊加20%？民進黨卻教訓老百姓“早就告訴過你”，顯示出民進黨政府無法爭取最佳條件，也無心在第一時間照顧受災民眾。



蔣萬安提到，上周在野黨不斷質疑民進黨未公開關稅談判結果後，民進黨政府才終於願意出來開記者會，也才證實美國關稅是在既有稅率上再疊加20%，但台灣是否在美國投資？採購或軍購上有答應的條件？是否開放美國農產品？民進黨都未說明，只稱有簽下保密協定。



他說，泰國和美國關稅談判後，泰國政府很負責任的清楚告訴泰國民眾有十大讓步項目，包括一萬多項美國產品到泰國零關稅，泰國難道沒有跟美國簽保密協定嗎？但泰國政府卻可以如此公開透明的告訴民眾關稅談判的真相，而民進黨卻選擇要掩蓋。



蔣萬安強調，726大罷免大失敗後，民進黨才願說出部分台美關稅談判的真相，所以823大家一定要用選票讓民進黨再輸一次，才能逼民進黨說出台美關稅談判的全部真相。