韓國瑜：大罷免是民進黨摧毀了台灣的民主

“立法院長”韓國瑜16日為藍委林思銘站台助講。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹8月17日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍“立法委員”林思銘16日舉行反罷免團結造勢大會，藍白大咖集結新竹縣政府前廣場聯合抗罷。“立法院長”韓國瑜站台助講時表示，民進黨發動這一場罷免，是對四十多年來大家追求台灣民主最大的背叛，民進黨背叛了台灣民主，也摧毀了台灣的民主。



首波24位國民黨“立委”與停職的新竹市長高虹安罷免案7月26日投開票，全數遭否決。第二波共7案罷免投票將在8月23日登場，包括國民黨籍“立委”馬文君、游顥、羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘，同一天還有核三重啟公投。



林思銘反罷免團結之夜邀請包括國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌、“立法院長”韓國瑜、國民黨籍台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、基隆市長謝國樑、新竹縣長楊文科、無黨籍苗栗縣長鍾東錦、停職中的新竹市長高虹安與多位藍委都輪流到場助講。



韓國瑜指出，如果罷免成功，台灣民主大後退，民進黨發動這一場罷免，是對四十多年來大家追求台灣民主最大的背叛，民進黨背叛了台灣民主，也摧毀了台灣的民主，民進黨沒有任何理由，可以一次要把三十幾席“立委”給一次都罷免掉，動用執政黨的資源與力量，買通媒體和網軍，全面抹黑，這樣有道理嗎？



韓國瑜認為，大罷免不是民主的進步，而是民進黨想走向獨裁，所以才想把所有的反對黨一次都殺了，一個不留，所以大家一定要給林思銘力量，823一定要大動員，客家鄉親一定要再次證明，團結的客家鄉親天下無敵，大家一起用選票來支持林思銘，支持台灣的民主，讓台灣一代又一代人為台灣塊土地的努力可以繼續永保安康。



韓國瑜強調，823一定要選用票做林思銘的後盾，這不僅代表著對林思銘的支持，也代表著讓台灣民主永不後退，更代表著大家要告訴民進黨不要一黨專制，所以823大家一定要出門投下不同意罷免票。