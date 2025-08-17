中評現場：韓國瑜率萬人唱客家本色嗨翻全場

“立法院長”韓國瑜率領逾萬人高唱“客家本色”這首歌。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹8月17日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍“立法委員”林思銘16日舉行反罷免團結造勢大會，藍白大咖集結新竹縣政府前廣場聯合抗罷。“立法院長”韓國瑜率領現場逾萬客家鄉親唱起“客家本色”這首歌，嗨翻全場，韓強調只要客家鄉親團結就能天下無敵。



首波24位國民黨“立委”與停職的新竹市長高虹安罷免案7月26日投開票，全數遭否決。第二波共7案罷免投票將在8月23日登場，包括國民黨籍“立委”馬文君、游顥、羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘，同一天還有核三重啟公投。



林思銘反罷免團結之夜邀請包括國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌、“立法院長”韓國瑜、國民黨籍台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、基隆市長謝國樑、新竹縣長楊文科、無黨籍苗栗縣長鍾東錦、停職中的新竹市長高虹安與多位藍委都輪流到場助講。



韓國瑜助講時指出，每一個客家鄉親都有一首最愛的歌就叫做“客家本色”，客家鄉親每次唱這首歌，心中都非常感動，他直到現在都記得“客家本色”這首歌共有113個字，這113字充分透露出客家人的智慧與傳承，還有客家鄉親對子子孫孫的期待，其中有一段歌詞是“時代在改變，社會進步，是非善惡充滿人間”。



韓國瑜隨即率領現場逾萬人唱起“客家本色”這首歌，讓全場嗨翻。韓國瑜強調，透過這首歌可以知道，所有的是非善惡，客家鄉親都看得非常清楚，因為老祖先早已透過這首歌告訴大家，所以只要客家鄉親團結就能天下無敵，823一起用選票告訴民進黨大罷免是一場完完全全的錯誤。

