中評關注：指標性強　七藍委抗罷台中最熱

“立法院長”韓國瑜、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜、桃園市長張善政，16日在台中豐原同台挺藍委江啟臣抗罷。（中評社資料照 ） 中評社台中8月18日電（記者 方敬為）823罷免投開票倒數計時，國民黨籍“立法院副院長”江啟臣周末舉辦反罷免造勢，藍營大咖齊聚，包括“立法院長”韓國瑜、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜、桃園市長張善政出席站台相挺，由於江2026年可能角逐台中市長，罷免投票形同市長選舉“前哨戰”，若罷免成功將間接衝擊盧秀燕聲望，藍營大咖集結助陣江啟臣，其來有自。



全台24位藍委及新竹市長高虹安罷免案7月26日全被否決。8月23日還有第二波罷免案投開票，包括新北市羅明才、新竹縣林思銘、台中市顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣、南投縣馬文君、游顥等，共7席藍委面臨罷免挑戰。



距離第二波罷免投票僅剩1週，各抗罷藍委都把握選前黃金周末催出“不同意”罷免票，其中江啟臣16日在豐原區舉辦的“豐原山城團結大會”，包括“立法院長”韓國瑜（禿子）、新北市長侯友宜（漢子）、台中市長盧秀燕（燕子）、桃園市長張善政（善子）等藍營大咖共同站台助陣。並由盧秀燕壓軸登場，喊出“漢子、燕子、禿子、扇子加大鼻子（江啟臣），五子登科團結反罷！”



盧秀燕更一連助講14分鐘，火力全開痛批賴清德“輸不起選舉就翻桌”，掀起造勢最高潮。該造勢活動也是目前7席藍委反罷免造勢場合當中，陣容最堅強的一場，除了是因為江啟臣身兼“立法院副院長”的身分，若被罷免將對“立法院”結構造成影響，另一大因素則在於，江啟臣被罷免與否將牽動盧秀燕的聲望。



賴清德先前已下令，823第二波罷免投票要“精準打擊”，政壇研判，最有可能將火力集中在台中市，因為一來可影響盧秀燕的聲望，二來提早為2026台中市長選舉暖身。江啟臣可能代表藍營角逐台中市長，只要罷免成功，對藍營而言形同重傷，盧秀燕若交棒失利，未來問鼎大位的氣勢也會受損，江啟臣罷免案堪稱823第二波罷免行動的重要觀察指標。



面對綠營來勢洶洶，同時劍指“立法院副院長”、台中市長甚至鎖定藍營2028大選熱門人選盧秀燕，國民黨自然不敢大意，因此“漢子、燕子、禿子、扇子挺大鼻子”，藍營大咖集結台中反罷免，重要性可見一斑。

