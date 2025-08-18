蔡鈴蘭：盧秀燕適任黨主席　基層有期待

蘭馨文教基金會董事長蔡鈴蘭。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化8月18日電（記者 方敬為）中國國民黨主席將在10月18日改選，國民黨中央評議委員會主席團主席、蘭馨文教基金會董事長蔡鈴蘭接受中評社訪問表示，黨內有不少勸進台中市長盧秀燕參選的聲音，綜合各項指標，盧非常適任，基層有期待，當然還是得看其意願。至於若盧秀燕不選，她認為，黨主席朱立倫最近沒有什麼失誤，若爭取連任應沒問題，但希望能表態支持盧選2028。



蔡鈴蘭，中國國民黨籍，現任蘭馨文教基金會董事長、中華海峽兩岸婦女經貿文化交流協會理事長，曾任馬政府“國策顧問”、“國大代表”、兩屆“立法委員”、中華婦女會總會理事長等。



國民黨主席改選將在9月1日至5日領表，並於10月18日投票，被外界視為熱門人選的盧秀燕11日傳出“考慮”不參選，引發關注。由於新一屆黨主席任期4年，攸關2026縣市長和地方選舉、2028大選的提名及藍白合作，盧被視為2028大選熱門人選，擔任黨魁與否將有重大影響。



蔡鈴蘭表示，基層確實期待盧秀燕能夠出面領導黨，盧秀燕6年多的市長任內政績有目共睹，且滿意度民調屢創新高，代表盧秀燕的政治風格獲得大眾認同，不只侷限在泛藍，中間選民也不排斥，若能擔任國民黨黨主席，相信藍營會有新氣象。



蔡鈴蘭提到，盧秀燕在台中市發揮促成藍白合作的能力，從2024大選的經驗來看，藍白合作是致勝與否的關鍵，所以2028一定要藍白合，才有辦法達到政黨輪替的目標，盧秀燕在這方面有經驗，是相當合適的黨主席人選，基層非常期待。

