中評關注：核三公投過不過　民眾黨氣勢關鍵

民眾黨主席黃國昌16日到新竹縣為藍委林思銘站台助講。（中評社 資料照） 中評社新竹8月18日電（記者 盧誠輝）823罷免投票進入黃金周，藍白延續726聯手抗罷大獲全勝的氣勢，在7席抗罷藍委選區舉辦宣講活動狂催票，但除這7個選區因藍營展開熱戰選情較熱絡外，其他選區對核三重啟公投則顯得相當冷淡，公投結果將是台灣民眾黨氣勢能否再衝高的關鍵。



首波24位國民黨“立法委員”與停職的新竹市長高虹安罷免案7月26日投開票，全數遭否決。第二波共7案罷免投票將在8月23日登場，包括中國國民黨籍“立委”馬文君、游顥、羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘，同一天還有核三重啟公投。



以國民黨16日在新竹縣舉辦的反罷免造勢晚會來看，白營相當捧場，不僅台灣民眾黨主席黃國昌親自為林思銘站台助講，白營新竹縣市的黨公職也幾乎全員到齊，在台下坐好坐滿，展現十足誠意，繼續延續726藍白聯手抗罷的氣勢。



藍營大咖輪番上台助講時，幾乎都是以反罷免為主軸在論述催票，雖然助講後段也多會提一下核三重啟公投的重要性，但台下群眾反應卻普遍較為冷淡。有罷免投票的熱戰選區對公投的反應已如此，更遑論是其他沒有罷免投票的多數選區？因此核三重啟公投能否在823闖關成功？將是考驗藍白合能量能否延續到2026的關鍵。



核三重啟公投是由民眾黨“立法院”黨團提案，在藍白“立委”合作下通過後推出，也是民眾黨前主席柯文哲在2024大選的重要競選政見之一。但在“中選會”將公投綁罷免投票定案之後，已多少分散823投票的主軸，儘管藍白在各地不斷舉辦說明會，但催票效果明顯不如反罷免投票來得高。



若以2024大選的選舉人數1954萬8531人來推估，823核三重啟公投至少要有超過488萬7132票的同意票數，且同意票需大於不同意票數才能闖關成功。由於動員不易，公投主要靠空戰，能否闖關成功困難度不小。



尤其是黃國昌日前宣布有意參選新北市長後，已提前讓藍白在2026地方選舉的矛盾浮現，而這次若核三重啟公投沒能闖關成功，將大幅削弱白營的士氣。反之若公投能順利闖關成功，將大振白營士氣。