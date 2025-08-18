林祖嘉：大陸對台讓利　美國卻要台灣付出

政大經濟系教授林祖嘉接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月18日電（記者 張嘉文）美國總統特朗普推動對等關稅政策，對台灣課徵“20%＋N”，引發台灣產業強烈震盪。中國國民黨大陸事務部主任、政治大學經濟系兼任教授林祖嘉接受中評社訪問時指出，美國要的只是台灣無止盡的付出，而大陸過去透過ECFA等機制，實際上對台讓利更多。



林祖嘉說，台灣若繼續單邊依賴美國，不僅經濟會更孤立，傳統產業更會受到重創，唯有在區域經濟整合中尋找出路，並重新思考兩岸經貿合作，才能避免陷入困境。



林祖嘉曾任政治大學經濟系主任、“福建省政府主席”、“國發會”主任委員、陸委會特任副主委，現為國民黨大陸事務部主任、政大經濟系兼任教授。



美國的經濟霸權剝削，是否會讓台灣社會重新思考兩岸關係？



林祖嘉接受中評社訪問時表示，在美國推動經濟霸權的格局下，世界各國已經在尋求“N減一”的新市場結構，也就是在排除美國後重新建制區域市場。這樣的情勢下，CPTPP、RCEP等多邊合作架構的重要性日益凸顯，台灣若缺席，將會被孤立。



林祖嘉說，當美國市場被設下高關稅門檻，其他國家自然會尋求自我整合。他舉例說，英國、韓國都積極想加入CPTPP，因為彼此市場抱團才能降低對美依賴，強化競爭力。相對之下，台灣卻因政策侷限與兩岸關係陷入緊張等因素，遲遲無法參與，導致在區域整合浪潮中落後。



他指出，這種區域性、板塊化的經濟趨勢不只存在於CPTPP與RCEP，也涵蓋東協等金磚國家組織等等，美國市場雖然規模龐大，但在關稅壁壘下變得難以進入，會讓其他國家只會更加強化區域合作，台灣若仍一味依賴美國，風險將越來越高。