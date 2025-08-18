社評：美俄元首會談　民進黨不寒而慄

美俄元首15日在阿拉斯加進行會談。(The White House FB) 中評社台北8月18日電（評論員 林淑玲）美俄領導人15日在美國阿拉斯加會談討論結束俄烏戰爭議題，雖未簽下協議，卻指向要求烏克蘭讓出領土換取結束戰爭，烏克蘭總統澤倫斯基18日將赴美討論細節。在外界關注美國總統特朗普的下個交易對象是否就是台灣，這對曾表達堅定挺烏的民進黨應是不寒而慄。



阿拉斯加雙普會談各取所需，特朗普志在爭取諾貝爾和平獎建立個人歷史定位，也藉著重建美俄關係取得對中、對歐關係新制高點，乃至於解除制裁俄羅斯、俄烏終戰之後、重建所獲取的巨大經濟利益等。阿拉斯加會談雖未簽協議，也沒有觸及停火，未公布的細節指向要求烏克蘭讓出被俄方佔領的土地，換取和平協議。相關條件待澤倫斯基18日赴白宮討論後很快就會浮上檯面。



俄羅斯在阿拉斯加會談後，已重新站上國際舞台，成為特朗普示好對象，成功解除被西方制裁陰影，成為最大贏家。接下來，特朗普急於促使俄烏停戰取得戰略利益，勢將極限施壓澤倫斯基，促使俄方通過戰爭取得的土地獲得國際承認。



手中已沒牌可打的烏克蘭因3年戰事難以為繼，美國已宣示不會再出錢，歐盟也無力繼續全面支援對俄戰爭，孤立無援的澤倫斯基很難不妥協，尤其美國若以其個人安全保護做為條件，形勢比人強，他終將要服從美國開出的條件。



至於歐盟國家縱使極不願見到烏克蘭被美俄收拾掉，形成割地賠款局面，憂心未來可能受到俄羅斯威脅，也是無可奈何。



台灣在俄烏戰爭開戰之初，跟著西方力挺烏克蘭、制裁俄羅斯，到現在仍有相關貿易禁運措施。“今日烏克蘭，明日台灣”曾喊得震天響，包括民進黨人都在宣傳，台灣必須要把自己武裝起來，美國也比照烏克蘭戰場的豪豬戰略（Porcupine Strategy）在訓練台灣部隊、民防組織巷戰能力，並要求台灣採購更多武器，增加更多防務支出。阿拉斯加“雙普會”卻讓氛圍大逆轉。



烏克蘭原本認為他們是幫西方陣營在對抗俄羅斯，美、歐必須支持他們打勝戰。最後當烏克蘭死傷數十萬人，百萬人流離失所，整個國家被打爛之後，美國卻為了自身利益出來要求烏國割地賠款。美國現在看似力挺民進黨政府“抗中保台”，台灣也自認站在第一島鏈重要戰略位置，幫著所謂的“民主陣營”在“抗中”，美國會不會有朝一日也把台灣放上談判桌，像烏克蘭一樣給交易掉？