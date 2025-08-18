白委父女檔台南座談　籲支持核三公投

“為自己爭口氣：走過驚慌，迎向希望”專題講座17日在台南市永康區光復里活動中心舉行，近百人到場。（圖：林國成辦公室提供） 中評社台南8月17日電（記者 蔣繼平）核三重啟公投將在23日投票，選前黃金週，台灣民眾黨不分區“立委”林國成17日偕同女兒民眾黨籍台北市議員林珍羽，在台南舉行公投座談會。37歲的林珍羽到場分享這半年抗肺腺癌的歷程，林國成則強調“拒絕用肺發電”，呼籲823公投要投下同意票。



“為自己爭口氣：走過驚慌，迎向希望”專題講座17日在台南市永康區光復里活動中心舉行，由林國成“國會”辦公室主辦，近百人到場。活動主題為肺腺癌高居台灣民眾癌症之首，與每天呼吸的空氣息息相關，探討台灣能源政策的選擇如何影響民眾健康。根據民眾黨的責任區規劃，台南、高雄、屏東3縣市是林國成的責任區。



林珍羽今年1月發現有1.2公分的第一期肺腺癌，但她卻沒有吸菸、也沒有肺癌家族史，現在經過半年治療復健休養已復原得差不多，她在現場真誠分享了自己與疾病搏戰的心路歷程，從診斷時的震撼與治療中的掙扎，談到如何重拾日常。林國成則以家人身分做分享，提到陪伴、焦慮感受的感受。



協辦單位台南市民眾權益促進協會秘書長林慧雯表示，目前火力發電高達90%的高碳排能源配置中，犧牲多少台灣人民的健康，一起凝聚共識，共同思考健康、能源與未來的議題，展現永康地區凝聚社會力量的決心。



有心理專業背景的林國成台南總服務處主任林乃立在會中提醒大家如何在面對重症與壓力時安住情緒，盼透過這場活動，分享心理支持與健康觀念，並在公共議題上找到前進的方向。



到場主持的林國成也表示，這場講座不只是單純的健康資訊傳遞，也關注台灣能源政策，民進黨為了黨章規定的“非核家園”，為了黨的私利而讓人民背負更多苦難，因此更需要透過“更大的民主”，也就是全民公投，來替執政者做出正確決定，呼籲核三延役公投要出來投下同意票。