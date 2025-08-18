沈政男：斷開青鳥　賴清德才能重生

精神科醫師沈政男。（照：沈政男臉書） 中評社台北8月18日電／精神科醫師沈政男今天在媒體發表評論表示，賴清德決定普發現金，當然是嗅到了危機，知道再不變革，接下來的執政就不只是4年、8年的問題，而是會不會跟著糊塗青鳥，亂飛亂撞，變成鳥仔巴了。青鳥崩潰，就是清德做對了什麼；斷開青鳥，清德才能重生。



沈政男在《中國時報》發表評論指出，講到青鳥一詞，總會想起名句：蓬山此去無多路，青鳥殷勤為探看。青鳥運動發起於一年多前的“立法院”旁，為了抗議藍白在“立院”通過“國會”改革等法案，本質上是“太陽花2.0”，發起人與運動方式都是類似，那時賴清德一看到這樣的青年運動，想說妥當了，有了青鳥幫忙探路，應該可以為“賴政府”的執政找到出路！



沈政男說，在賴中強與賴怡忠，誰是誰，抱歉，我始終搞不清楚，但相同的是，從兩人對普發一萬元的建議來看，他們都搞不清楚普發一萬元的經濟學意義。賴中強是不是所謂經民連的發起人？這組織是不是青鳥運動的骨幹？可見青鳥也搞不清楚普發一萬元要做什麼，難怪卓“內閣”打算遵照韌性經濟特別條例辦理以後，青鳥在網路上大喊崩潰。



沈政男批評，所謂經濟民主連合的代表人物，竟然不知道普發現金不是為了救窮，而是為了刺激經濟？你們那兩個經濟字眼，可以拿掉了。



沈政男表示，民進黨那個黨團發言人還是誰，也是搞不清楚，還有一堆綠營媒體人與名嘴。普發現金一萬元，在貧富問題上應該討論的是，到底台灣富人的消費傾向比較高，還是窮人？如果要發揮最大的經濟刺激效益，應該把錢發給會花掉的人，而不是會儲蓄起來的人。