美前官員葛瑞：台軍事支出須達GDP5%

前白宮國安會幕僚長葛瑞。（照片：凱達格蘭論壇網站） 中評社台北8月18日電／美國總統特朗普前白宮國安會幕僚長葛瑞（Alexander Gray）16日在期刊《外交家》撰文，主張台灣應將“國防”支出在數年內提升至GDP的5%，並大幅推進非對稱防禦。他指出，美國對台灣的支持正處於“關鍵時刻”，但中國國民黨將“國防”議題政治化，相當於對外表示“台灣求生意志不足”，恐動搖美國兩黨長期的戰略承諾。



對此，國民黨強調，數字會說話，國民黨是近8年來刪減“國防”預算（1.01%）最少的政黨，凡認真理解台灣的外國友人，當知之甚詳。



葛瑞2周前曾以美國全球戰略公司執行長身分來台參加“凱達格蘭”論壇，提及台灣提升“國防”投資不足，難獲美國支持，期盼台灣繼續加大“國防”的投入。



葛瑞指出，美國數十年來都是台灣在外交、經濟與軍事的堅定夥伴，但相較於烏克蘭及以色列，美國部分政界人士認為台灣對“國防”的重視不足，這股“危險的暗流”正威脅台灣在美國戰略布局中的優先地位。



為應對挑戰，葛瑞建議台灣應加速發展非對稱能力，同時更新老化裝備，延長後備役訓練並強化基礎設施，抵禦網路攻擊與封鎖。他說，這些措施是“最低要求”，唯有如此，才能被美國繼續視為值得信賴的夥伴。



葛瑞並警告，共和黨內部已有聲音質疑將資源投入“無關美國利益的遙遠衝突”是否合理；民主黨則因無意加劇美中衝突多有顧慮。他主張台灣應將“國防”支出在數年內提升至GDP的5%，並大幅推進非對稱防禦；同時展現兩黨“國防”共識，台灣才能確保在華府戰略中繼續被視為資產，而非負擔。