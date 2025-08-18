俄烏終戰？翁履中：特朗普在等歐洲叫牌

美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中。（中評社 資料照） 中評社台北8月18日電／俄烏戰爭開打3年多，美俄領袖峰會結束後，美國總統特朗普建議烏克蘭割地換和平，並由美國給予安全保障。美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中表示，烏克蘭若接受“割地求和”，等於承認俄羅斯可以透過武力獲取領土，這對烏克蘭來說，是承認戰敗，然後自願付出代價。



翁履中17日在臉書發文表示，特朗普的立場轉變，本質上就是把談判桌拉回到普丁最希望的位置：讓“領土割讓”成為討論的起點。若烏克蘭因戰爭被迫讓出頓巴斯，即使換來再多“安全保障”承諾，也等同於承認武力可以改變邊界，同樣是給未來的侵略者開了一扇門。



翁履中認為，更關鍵的是，這些保障真的可信嗎？普丁願意把“不再侵略”寫進俄羅斯法律，聽起來是突破，但這個承諾能否真正制衡克里姆林宮？歷史上，俄羅斯早已多次撕毀國際協議，從《布達佩斯備忘錄》到明斯克協議，例子不勝枚舉。當前的提案，很可能只是普丁用來爭取時間、穩固戰果的戰術安排。



“對澤連斯基而言，這不是單純的外交問題，而是生存問題”。翁履中說，烏克蘭若接受“割地求和”，等於承認俄羅斯可以透過武力獲取領土，這會削弱所有歐洲安全協議的基礎。今天是頓巴斯，明天可能是另一個城市，甚至整個烏克蘭東部都要失去。接受這樣的條件，對烏克蘭來說不是和平，而是承認戰敗，然後自願付出代價。



其次，對歐洲盟友而言，這也是一場“信用危機”。如果歐洲在特朗普壓力下默許烏克蘭割地，那麼北約與歐盟所宣稱的“國際邊界不可用武力改變”將淪為空談。歐洲的安全承諾將被徹底削弱，普丁只需一次“成功的恐嚇外交”，便能打破冷戰後的安全秩序。