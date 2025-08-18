賴民調若低於28？沈富雄：抗中保台的也跑了

沈富雄。（中評社 資料照） 中評社台北8月18日電／根據《TVBS》11日公布的民調顯示，賴清德的滿意度28%、不滿意度高達55%。前“立委”沈富雄認為，其實蔡英文還蠻得體的，她不在其位，都沒講什麼話，她就是不去傷賴清德。但是賴清德有什麼好傷的，他的民調已經到28%，如果未來還比28%更低，那就是連“抗中保台”的也跑掉了。



根據《中時新聞網》報導，沈富雄17日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，一個黨或是一個“國家”，談到“總統”這個職位，就說懷念蔡英文；提到“行政院長”這個位置，就說懷念陳建仁，這是一個很糟糕的現象，這表示民進黨已經沒人了，講到領導人，都懷念過去。他認為，其實蔡英文還蠻得體的，她不在其位，都沒講什麼話，而且敏感的地方她都躲開，敏感的場合她也避開，她就是不去傷賴清德。



沈富雄表示，賴清德有什麼好傷的，他已經到28%。28%就是民進黨“抗中保台”的基本盤，比28%更低的話，就是連“抗中保台”的也跑掉了。



主持人錢怡君表示，可是《美麗島電子報》董事長吳子嘉說，賴清德的民調還會再跌。沈富雄回說，那是吳子嘉講的，姑妄信之。



國民黨台北市議員游淑慧則表示，支持蔡英文的選民，有很多是不支持賴清德，看選票就知道。賴清德的民意基礎就是不如蔡英文，懷念蔡英文的不只是民進黨，也可能包括當年支持蔡英文的那800多萬人。



游淑慧認為，這件事一定讓賴清德像魚刺鯁喉很痛苦，而這樣的言論再繼續下去，有可能會加速賴清德去清洗英系的人。所以英系的人就會瑟瑟發抖，說不要講懷念蔡英文，因為會衰到他們。