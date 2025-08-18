屏東縣長周春米：核三重啟公投糟蹋恆春

屏東縣長周春米說，今年是恆春建城150周年，卻要迎來核三重啟公投，這不是禮物，更是糟蹋。（照片：周春米臉書） 中評社台北8月18日電／核三重啟公投將在8月23日投票，民進黨籍屏東縣長周春米17日在臉書發文表示，今年是恆春建城150周年，但就在8月23日，150年古城，卻要迎來核三重啟公投，“這不是禮物，這是捉弄，更是糟蹋！”



周春米說，這個周末，天氣終於放晴了，縣府的一些活動也順利舉行，謝謝老天，也謝謝大家！只是，不可否認的，“心情還是一片陰霾，無法隱蔽的陰霾！”



周春米表示，今年是恆春建城150周年，但是就在8月23日，這個150年的古城，卻要迎來核三重啟的公投，這不是禮物，這是捉弄，更是糟蹋！



周春米說，核三廠的二號機，今年5月17日停機，自那時起，台灣不再使用核電；但卻在停機的四天前，“立法院”核管法第六條修正，然後也在5月20日通過核三重啟的公投案，“一切竟是來得如此突然！”



“核三運轉40年了，好不容易安全下莊了，為什麼又要重新來過？”周春米表示，台灣社會對話多年的非核家園，為什麼會在一夕之間就被推翻？



周春米說，公投主文“確認無安全疑慮”，這個條件成就了嗎？有調查報告嗎？沒有這樣的安全報告，就要全台的老百姓來決定設在屏東的核三，要不要重啟？“住在屏東的我們，縱使舉雙手雙腳，也沒任何改變的能耐！”



“核三40年了，屏東人沒有虧欠台灣社會了！”周春米表示，“核三40年前設廠時，我們沒辦法說不；40年後停機時，我們還是一樣被逼迫！”



“核三重啟不同意”，周春米說，屏東是農漁大縣也是觀光大縣，“農漁是我們的根，觀光是我們的本，我們沒法承受任何核電不安全所帶來的風險，核三安全下莊，也請大家還給我們屏東人最謙卑的願望！”