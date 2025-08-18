裁押柯文哲法官突遭調職　北院回應

民衆黨主席柯文哲涉及京華城弊案，法官呂政燁去年9月5日裁定羈押禁見。（中評社 資料照） 中評社台北8月18日電／去年裁定羈押柯文哲的台北地院強制處分庭法官呂政燁，將於8月27日重回審查庭擔任審判長，不再負責裁定聲押案件。但有消息傳出，這項看似例行的人事調整，引發法界私下議論，並傳出呂是因裁押柯文哲而被迫非自願調職，讓外界質疑其中是否有外力介入，及是否會影響目前審理柯文哲案件的江俊彥合議庭未來發展。司法高層則強調，一切屬臆測，法官皆依專業公正判斷，不受外力影響。



《鏡週刊》18日報導，呂政燁去年9月裁定羈押禁見柯文哲後，法院與地檢署長期陷入風暴，柯營在網路上狂批司法不公，並號召小草聲援，藍白“立委”則發動刪預算，甚至要求調查洩密；不少評論也質疑羈押禁見的公正性，對法院與地檢署造成一定壓力。



根據《中時新聞網》報導，去年12月京華城案起訴後，柯文哲至今仍遭羈押禁見，承辦檢察官林俊言近期雖升任主任檢察官，但呂政燁卻被調離職，引發一些議論質疑是否“秋後算帳”。



該報導稱，今年7月，呂政燁裁定恐嚇京華城案檢察官與法官的戴瑞甯、林惠珠兩人羈押禁見後，儘管高院也支持其見解，駁回抗告，但外界隨後即傳出他將被調職，不久後果然成真，也讓流言傳出。



對此，周刊報導台北地院已澄清，表示刑事專庭人事安排一向依制度進行，除徵詢意願外，也會考量整體業務需求，經公開遴選後決定，並無“原留必留”慣例。以今年刑事強制處分庭為例，共有11人參與遴選，最終確定名單皆依程序辦理，絕無外力因素。北院強調，司法獨立與審判公正一向是核心價值，不會動搖。報導並引述不具名法官說法，認為呂政雖因承辦柯案而捲入風暴，但司法法高層應不會為政治風波低頭。



不過，經常評論司法案件、也曾跑過相關路線的資深媒體人陳揮文則多次強調，認為檢方目前辦的許多重大政治人物案件，都是蔡英文時代“留中不發”的，因為像北檢是否要辦柯文哲這種案，沒有高層同意是不會去動的，而賴清德“總統”上任後是在“清倉”，代表其放行要辦下去。陳揮文一方面質疑蔡英文以前為何都不辦？一方面也指出，因白營、小草刻意地不斷抗議檢調政治辦案，加上檢調讓鏡週刊等媒體一再曝光案情，早已影響司法信任度。