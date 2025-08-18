環團控台中農地變工業區　批盧秀燕市府護航

環保團體與無黨籍市議員徐瑄灃、吳佩芸等人集結台中市府前廣場舉牌抗議。（中評社 方敬為攝） 中評社台中8月18日電（記者 方敬為）多個環保團體與無黨籍台中市議員徐瑄灃、吳佩芸等人今天集結中市府廣場抗議指出，台中神岡有一處占地9公頃公有農用土地，10幾年前被企業看上開發私人工業區，歷經國民黨籍胡志強、民進黨林佳龍、國民黨盧秀燕3任市長，先後獲得市府協助開闢聯外道路、“國產署”讓售農地，規避環評，痛批盧市府護航、“國產署”圖利，要求市府退回該開發案。



台中市政府回應，該開發案依法受理申請，並正在進行台中市區域計劃委員會審查當中，18日召開第15次會議，強調會要求業者須符合相關行政程序及法律規範，一切依法行政。



守護神岡聯盟、監督施政聯盟等公民團體偕同台中市議員吳佩芸、徐瑄灃18日上午在台中市府廣場抗議指出，磯鑫工業區開發案弊端重重，包括用地100%全取自公有地，違反“國產法”大面積不讓售法規，且位處屯子腳斷層地震帶及極易淹水區不適合開發，但“國產署”與市府經發局及農業局卻黑箱審查農地變更。



監督施政聯盟執行長許心欣表示，“內政部”國審會四月初審即不同意磯鑫的“國土”功能分區變更為城2-3，並要求依通案劃設原則維持農2，市府也同意修正。因此反對磯鑫公司要在“國土計劃法”正式上路前的過渡期闖關區委會，罔顧農2功能分區想變更為工業用地來開發產業園區，請問台中都發局和區委會，已定案的農2土地可開發產業園區嗎？盧市府能這樣罔顧台中“國土”功能分區，逕自排審讓業者闖關區委會嗎？