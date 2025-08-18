盧秀燕冷卻槓卓榮泰話題　避談補助款遭刪減

台中市長盧秀燕致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社台中8月18日電（記者 方敬為）“行政院”先前以預算遭“立院”刪減為由，砍地方政府一般性補助款，日前傳出計劃型補助款也被片面通知下修或刪減，引發地方政府反彈。中國國民黨籍台中市長盧秀燕14日為了一般性補助款槓上“行政院長”卓榮泰引熱議，今天被問到對計劃型補助款也面臨下修的看法，笑而不語，似有意冷卻相關議題。



盧秀燕14日出席“行政院會”為了地方補助款與卓榮泰交鋒，引發熱議，並被官員指現場像是“媽媽罵小孩”。盧秀燕對此回應，她是代表地方政府發言，如果去那邊當客人，客氣來客氣去不說話，就不是開會，因此她為母則強，誰若欺負孩子，媽媽都會挺身而出。



但盧秀燕爭取無效，17日又傳出，不只地方政府一般性補助款遭砍，連計劃型補助款也被“行政院”片面通知下修或刪減，引起地方政府反彈。新北市盤點可能遭刪逾新台幣2百億元，北市府則批民進黨政府違法在先，桃園市府直言“苦了基層，更苦了民眾”。盧秀燕18日出席“中部五縣市調解制度的現時挑戰與未來展望論壇”，針對地方政府補助款遭刪減等議題，不予回應。



台中市政府指出，計劃型補助款是各局處自行向“中央”提案申請，“中央政府”若片面下修或刪減，所造成的不確定性將連帶造成明年預算編列難度上升，因為根本不確定哪些項目要分攤多少，既拖緩建設腳步，也對行政體系造成巨大負擔。